Новосибирская актриса чуть не умерла после удаления зуба мудрости

С диагнозом «абсцесс» жительницу Новосибирска экстренно направили на операцию в ГКБ № 34.

— Хирурги сказали, что стоматолог при удалении коренного зуба сделал слишком тугой шов. Из-за этого гной стал накапливаться, не имея выхода. И если бы я не приехала в больницу, могла бы просто не выжить, — поделилась Любава Белько в беседе с изданием КП-Новосибирск.

Женщина провела в больнице 10 дней. По ее словам, первую неделю боль была настолько сильной, что она не могла есть и падала в обморок. После выписки Любава обратилась в клинику, где была неудачно проведена процедура по удалению зуба мудрости, чтобы встретиться с директором и попросить вернуть ей 39 тыс. руб. за некачественно предоставленные услуги.

— Еще потеряла в заработке: месяц я не могла тренировать детей, трудно было участвовать в спектаклях. Я написала в клинику досудебную претензию, планирую обращаться в суд, — добавила Любава Белько.

В свою очередь, в стоматологической клинике сообщили, что медуслуги были оказаны качественно, в соответствии с медицинскими стандартами. В ходе постоперационного осмотра каких-либо предпосылок к воспалительным процессам не было. Однако на повторный контрольный визит Любава не пришла.