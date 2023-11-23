Если ставку ипотеки привяжут к зарплатам, Новосибирск получит повышенный процент

Депутаты Госдумы обратились к Банку России с предложением привязать ставки по ипотеке к зарплатам в регионах. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ипотечный процент в регионах с низкими зарплатами должен быть ниже, чем там, где средний размер оплаты труда выше.

— По нашему мнению, это, с одной стороны, позволит более активно гражданам участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ. С другой стороны, — а может быть, это даже самое главное — обеспечит одинаковую доступность денежных средств в рамках ипотечных программ для граждан нашей страны, — подчеркнул он.

Кроме того, депутаты уверены, что такая дифференциация ставок по ипотеке стимулирует развитие и строительство жилья в регионах.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что льготная ипотека должна быть адресной. Только это позволит избежать дисбалансов на рынке недвижимости. Глава регулятора также выражала обеспокоенность увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов на фоне высокого роста выдачи ипотеки.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Гришковец считает, что дифференциация ставок по льготной ипотеке позволит направить льготную программу на развитие жилищного строительство именно в тех регионах, где это необходимо. Одновременно эта мера позволит не допустить перегрева рынка недвижимости в наиболее экономически развитых регионах.

— В результате, максимальные преференции по льготным ставкам получат относительно небольшие регионы с невысокой емкостью рынка (Республика Алтай, Республика Тыва, республики СКФО и пр.). Новосибирская область по среднемесячным доходам населения занимает 23 место среди регионов России (по аналитическим данным ПСБ на середину года), что выше среднего по стране, в результате чего льготная ставка по ипотеке при таком подходе будет иметь повышающий коэффициент, — говорит эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов тоже говорит о целесообразности дифференциации ипотечных ставок. По мнению эксперта, помимо адресности, это позволит снизить возможности использовать программу льготной ипотеки для покупки жилья в инвестиционных целях для жителей богатых регионов страны.

— Самые высокие зарплаты сегодня зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, нефтедобывающих регионах вроде Ямало-Ненецкого автономного округа, тогда как в республиках Северного Кавказа они самые низкие. Следовательно, ставки по льготной ипотеке должны быть ниже в северокавказских регионах и выше в мегаполисах. О конкретных цифрах пока говорить трудно, но нижней границей вполне может стать цифра в 2%, как в случае с дальневосточной ипотекой, — считает он.

Дмитрий Гришковец подчеркивает, чтобы лучше понять, каким регионам нужна более активная поддержка и потенциальных заемщиков, и развития жилищного строительства, необходимо учитывать комплекс факторов.

— Помимо уровня зарплат, включая те, которые упоминала глава ЦБ РФ – уровень проникновения ипотеки, темпы жилищного строительства. Также стоит учесть уровень обеспеченности граждан жильем, средний возраст жилого фонда, долю аварийного жилья в регионе, — говорит Дмитрий Гришковец. — В целом, максимальные ставки будут в регионах с наиболее емкими рынками (Москва, Санкт-Петербург, МО), что позволит перенаправить поддержку по льготной ипотеке в менее крупные регионы, так как сейчас концентрация выдач достаточно высокая. В частности, за 9 месяцев 2023 г. доля выдач ипотеки по ДДУ по топ-10 регионов составила 53%, тогда как на оставшиеся 75 регионов пришлось, соответственно, 47% выдач.

Игорь Додонов добавляет, что необходимо также учитывать, что в регионах с низким уровнем доходов населения часто наблюдаются низкие темпы жилого строительства, что может стать проблемой.

— Снижение ставки по льготной ипотеке приведет к росту спроса на жилье, и при ограниченности предложения это может вылиться в рост цен, как, собственно, произошло и с текущей программой. Поэтому, полагаю, необходимо будет применить комплексный подход, который бы сочетал снижение ставок с мерами по стимулированию строительства. Иначе цель по повышению доступности жилья жителям регионов с низкими доходами вряд ли будет достигнута, — резюмирует эксперт.

Новосибирские застройщики эту инициативу пока не комментируют, отмечая, что по инициативе еще нет никакой конкретики.

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