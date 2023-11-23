Правительство не выдает грант на достройку моста в Новосибирске

Глава Новосибирской области Андрей Травников, выступая перед депутатами регионального парламента, заявил, что проблемы возникают не только при строительстве объектов в рамках концессии и ГЧП, но и в рамках государственных и муниципальных контрактов. По его словам, сегодня в области всего два ответственных подрядчика, которым можно поручить работу и они ее выполнят без лишних вопросов и сроков. Остальных приходится дотягивать за руки и за уши.

Министр транспорт Анатолий Костылевский заявил, что не смотря на все обстоятельства, концедент не планирует подписывать допсоглашение по переносу сроков строительства четвертого моста, поэтому к концессионеру будут предъявлены все меры ответственности, предусмотренные концессионным соглашением.

Ранее редакция сообщала о том, что определены новые сроки сдачи шести концессионных школ в Новосибирске.