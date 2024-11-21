Новосибирская авиакомпания S7 приостановила полеты на 31 из 39 судов Airbus

За 2023 год российские авиакомпании перевезли 105 миллионов человек. Это на 10% больше, чем годом ранее, когда ввели первые санкции против российской авиации. Несмотря на рост пассажиропотока, перевозчикам всё сложнее эксплуатировать самолеты. Причина – пресловутые западные санкции. В самом затруднительном положении оказалась S7. Новосибирская авиакомпания располагает самым современным авиапарком в России, поэтому ее суда нуждаются в постоянном сервисном обслуживании от производителя. Но в связи с продолжающимися санкциями проводить это техобслуживание невозможно, как и заменять вышедшие из строя детали. Поэтому, начиная с прошлого года, часть бортов компании простаивает без полетов.

На данный момент, как выяснил «КоммерсантЪ», у новосибирской S7 припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Простаивают именно те модели самолетов, которые оснащены проблемными двигателями Pratt & Whitney, произведенными в США. А это более трети парка перевозчика. Среди простаивающих — все восемь А321neo, которые стоят с 2023 года. Из 31 A320neo тогда же встали пять. Еще 18 А320neo, согласно Flightradar24, постепенно выводились в резерв в период с января по сентябрь этого года и сейчас находятся в базовых для перевозчика аэропортах Домодедово и Толмачево.

При этом, по информации одного источника издания, авиакомпания планирует запустить часть судов с началом следующего высокого сезона, пока же ресурсы двигателей этих самолетов решено экономить. Другие источники утверждают, что ресурсы двигателей более чем 20 ВС уже фактически исчерпаны. Всего в реестре Росавиации за перевозчиком числится 92 самолета. Помимо А320/А321neo из магистрального флота не летает только один А319, остальные Boeing и Airbus «на крыле». Из 69 оставшихся у S7 Airbus сертификаты летной годности (СЛГ) сохраняют 55 ВС. По данным «Ъ», СЛГ восьми А321neo и шести А320neo приостановлены.

Ранее редакция сообщала, что авиакомпания Myanmar Airways International сохранит прямые рейсы из Новосибирска в Мьянму.