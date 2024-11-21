Автобус с пассажирами перевернулся на трассе под Новосибирском

Дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом произошло утром в четверг, 21 ноября 2024.

— Водитель, управляя пассажирским автобусом, двигался по трассе «Каргат-Кочки» по маршруту 302 Каргат — Петровск, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что водитель транспорта на 49 километре трассы не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина опрокинулась.

Известно о двух пострадавших: мужчине и женщине, которым по 62 года.

— Пассажиры рейса осмотрены медицинскими сотрудниками на месте ДТП, пострадавшие доставлены в ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» для оказания медицинской помощи, — отмечается в сообщении прокуратуры.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции региона. Ход и результаты проверки находятся на контроле у правоохранителей.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобиль ФСИН с заключенными перевернулся на трассе под Новосибирском.