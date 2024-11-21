Безносого пса приютили волонтеры Новосибирска

Безносого пса по кличке Федя нашли в ужасном состоянии. Он жил во дворе частного дома, спал на куче мусора. Владелец отдал питомца волонтёрам, так как тот был ему не нужен.

По словам волонтера Екатерины, у пса серьёзное повреждение тканей в районе носа, а также травма хвоста и скальпированная рана на лапе. На вопрос, что с носом у собаки, экс-хозяин отвечал, что пса укусил клещ.

Раны на хвосте и лапе были очень тяжелыми, поэтому специалисты приняли решение провести собаке операцию. Псу удалили один палец на лапе, чтобы заражение не пошло дальше.

— Сейчас мы проводим обработку мест, где была проведена операция, а также медикаментозную терапию. Важно сохранить ткани в области носа Феди, всё должно зажить поскорее, — рассказала Екатерина изданию Горсайт.

Намучившемуся псу скорректировали питание, чтобы улучшить состояние ЖКТ.

— На носу у него разрушились ткани. Никто не лечил некроз, поэтому всё привело к тому, что кончик носа отпал. Отверстия у него сохранены. Он спокойно через них дышит, но издаёт немного свистящий звук при этом. Но это бывает у всех собак с травмами носа, — отмечает Екатерина.

Волонтеры уверены, что пес скоро сможет жить нормальной жизнью и дарить свою любовь новому хозяину.

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