Авиакомпания Myanmar Airways International сохранит прямые рейсы из Новосибирска в Мьянму

Партнер Международного аэропорта (Новосибирск) Толмачево им. А.И. Покрышкина авиакомпания Myanmar Airways International начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Мьянму с 13 октября. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Рейсы будут выполняться в два города Мьянмы – в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. На рейсе будут работать воздушные суда Airbus 319/320.

Напомним, 5 сентября 2023 года новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс из Мьянмы после 30-летнего перерыва.

В марте 2024-го директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов сообщал, что эксклюзивный для Новосибирска рейс не пользуется спросом — заполнен на 20%.

— Это прорывной и уникальный рейс, который не имеет аналогов. Но несмотря на это с сентября по февраль 2024 года им воспользовались всего 1790 человек. На старте загрузка борта А-319 составляла 8 человек, в январе 2024-го — 26, — сообщал Наумов.

Он также прокомментировал возможные причины такого низкого спроса на рейс.

— За 30 лет работы на туристском рынке это беспрецедентный случай, когда рейс поставили без предварительной проработки, без рекламной кампании среди клиентов, турагентств. Был только вызывающий вопросы инфотур в конце осени — и все. Мы видим результат этой работы, — констатировал эксперт.

Наумов подчеркивал, что турфирмам Новосибирска это направление интересно, они хотели бы сформировать на его основе продукт.

Myanmar Airways International — была основана в 1993 году как международная авиакомпания, работающая в Мьянме. Выполняет регулярные международные рейсы по направлениям в Юго-Восточной Азии и базируется в международном аэропорту Янгон.

Прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Республика Союз Мьянма не планирует закрывать рейс до Новосибирска.