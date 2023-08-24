СГК завершит замену полувекового трубопровода на Троллейной в начале сентября

Сибирская генерирующая компания завершит монтаж труб на пересечении улиц Троллейной и Титова в Новосибирске до 5 сентября. Об этом сообщил мэру города в ходе посещения объекта директор теплосетевого подразделения Максим Рябенко. Троллейная — один из наиболее технически сложных объектов в ремонтной кампании 2023 года.

— Магистраль диаметром 1000 мм обеспечивает подачу тепла от ТЭЦ-3 в жилмассивы Кировского района – Затулинский и Чемской. Мы меняем не только трубы, но и железобетонные конструкции канала, где они проходят, это трудоёмкая работа. На перекрестке улиц Троллейной и Титова приходилось на некоторое время сужать дорогу, останавливать движение трамваев. Его восстановили за несколько дней, — отметил он.

Замене подлежит участок теплотрассы протяженностью 86 метров по каналу. Теплосеть обслуживает 669 домов левобережья. На время ремонта горячее водоснабжение потребителей обеспечивается по временной схеме.

Максим Рябенко рассказал, что на сегодняшний день компанией проложены гильзы для трубопроводов. Это стальные футляры с системой электрохимической защиты для защиты труб от коррозии из-за воздействия токов от трамвайных путей. Еще предстоит закончить монтаж в гильзах предизолированных труб с пенополиуретановой изоляцией, а также других коммуникаций этой теплосети. До конца сентября энергетики обещают закончить благоустройство территории.

— Сейчас основные работы выполнены. До 5 сентября мы завершим монтаж труб, чтобы запустить теплоноситель и подключить потребителей по постоянной схеме, – сообщил Максим Рябенко.

Он напомнил, что всего в 2023 году по инвестиционной и ремонтной программам запланирована замена труб на 31 участке. Из них 4 объекта выполнены полностью, 10 – в завершающей стадии, 5 – в работе, на остальных участках ведётся засыпка и благоустройство.

— Расширенная инвестиционная программа, которую реализуем этим летом – по масштабу вложений в 3 раза больше, чем в прошлом году и в 10 раз больше, чем позапрошлом – заставляет действовать более оперативно. Короткий межотопительный период в Сибири не всегда достаточен для проведения масштабных работ. Ряд сибирских городов начинают замену труб с апреля и заканчивают уже в ноябре. Думаю, на следующий год мы можем перейти в такой же режим, — отметил директор теплосетевого подразделения.

Ранее редакция сообщала, что энергетики показали работы на самом крупном участке теплосетей.