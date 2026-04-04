«Поздравьте меня, я в терапии»: почему новосибирцы так полюбили ходить к психологам

Психологические диагнозы из интернета, пребывание «в терапии» годами и уверенность, что другой человек точно расскажет, как надо жить — об особенностях отношения молодежи к психологии рассказывает старший преподаватель факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Радзиховская.

По ее словам, людей старшего поколения удивляет популярность психотерапии среди молодежи: люди, которым сейчас от 18 до 30 лет, гораздо чаще ходят к психологам, на терапию, в психотерапевтические группы, чем их родители и старшие коллеги. Как утверждает Ольга Радзиховская, это не мода, а особенность поколения, которое буквально выросло с телефоном в руках, и поход к психологу для них — естественный шаг, почти как загуглить симптом или заказать доставку. Раньше люди заливали тревогу алкоголем или заедали сладостями — сейчас идут в терапию. Это не лучше и не хуже, просто другой инструмент борьбы со стрессом, однако он порождает и реальные проблемы.

— Есть большая проблема в том, что соцсети заполнились блогерами, которые называют себя психологами и в коротких роликах ставят диагнозы. Я имею в виду максимально распространенные сейчас «нарцисс», «абьюзер», «тревожный тип привязанности», «паническая атака». Молодежь приходит на консультацию с готовым списком диагнозов. Я часто слышу: «У меня паничка» (паническая атака). Начинаем разбирать, идем по списку классических критериев панической атаки — и не находим у клиента ни учащенного сердцебиения, ни удушья, ни страха смерти. Это значит, что мы имеем дело просто с волнением, здоровой реакцией организма во многих ситуациях. Из последних случаев — человеку нужно выйти на сцену перед большим количеством людей, он волнуется, но считает это панической атакой. На мой взгляд, опасность диагнозов из интернета в том, что они становятся неким оправданием: «Я не могу учиться, у меня СДВГ» (синдром дефицита внимания и гиперактивности), «Я не умею строить отношения, у меня избегающий тип привязанности», «Я не беру на себя ответственность, у меня травма». Ярлык, который люди, благодаря блогерам, себе ставят, снимает необходимость что-то менять, — отмечает Ольга Радзиховская.

При этом психолог сообщает, что после снятия ярлыков и беседы о том, что действительно тревожит человека, становится понятно: запросы, с которыми обращается молодежь, не отличаются от тех, с которыми приходят и люди более старшего возраста. У действительно важных вопросов «Кто я?», «Какой я?», «Как строить границы, не растворяться в другом и не разрушать другого?», «Как перестать контролировать и хоть немного отдыхать?» нет возраста и пола.

Большинство практикующих психологов сами регулярно ходят к психологу — на супервизию (так называется встреча с более опытным коллегой, где разбираются рабочие ситуации, анализируется практика и шлифуются профессиональные навыки), и личную терапию. Это норма профессиональной гигиены — но именно для психолога. Когда же блогеры кричат: «Я в терапии, идите все, это супер надо!», у молодежи возникает представление, что можно ходить к психологу годами и ничего не менять, а просто говорить: «Я прорабатываю это с психологом». На самом же деле, утверждает Ольга Радзиховская, терапия — это инструмент, чтобы однажды встать на свои собственные ноги, и самый хороший результат работы психолога — это когда клиент говорит: «Спасибо, дальше я сам».

Эксперт подчеркивает, что ходить к психологу — это хорошо и нужно, если вам плохо, тревожно или вы себя не понимаете. Но прежде чем записываться на прием, нужно задать себе вопрос: «Я иду, чтобы подтвердить диагноз из интернета или чтобы меня погладили по голове?» — и честно ответить на него. Часто приходят и говорят: «Я все понял, мне все рассказали, делать-то что?», так вот это — про безответственность, потребность, чтобы другой человек сказал вам, что делать.

— Но здесь мало вопросов к молодежи, потому как нас — и взрослых, и молодежь — по-прежнему воспитывают по принципу: есть кто-то, кто знает, как надо. Сначала это родители, потом детский сад, школа. Да, ребенок и молодой человек должен понимать границы, что можно и что нельзя, но нужно, чтобы они могли сами к себе прислушиваться, а не идти за готовым ответом о том, что делать и как жить — никто не знает, как жить, правда у каждого своя, — подводит итог Радзиховская.

По данным Минобрнауки РФ, число российских студентов, обратившихся за помощью психологов, выросло почти на 36% в 2026 году. Об этом сообщили «Известия». В 2024/25 учебном году в психологические службы российских вузов обратились 194 тысяч студентов, которым было оказано 263 тысяч консультаций.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.