Новосибирская филармония получит скрипки от монастыря ЛНР

Власти Новосибирской области купят скрипки у монастыря ЛНР. Скрипки будут использоваться в Новосибирской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Новосибирской области.

Скрипки изготавливаются в Свято-Иоанно-Предтеченском мужском монастыре архимандритом Варфоломеем. У него есть музыкальное образование и отличный слух.

— Изделия, изготовленные в мастерской при монастыре, оценили участники профильных выставок в Австрии, Германии, Франции, — говорится в сообщении.

Скрипки будут переданы 3 ноября в концертном зале им. А.М. Каца.

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