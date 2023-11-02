Анатолий Локоть объяснил повышение тарифа на метро в Новосибирске

На пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил с чем связана появившаяся информация о возможном повышении цен на проезд в метрополитене Новосибирска до 38 рублей.

При этом мэр подчеркнул, что решение о повышении тарифа еще не принято. Заявка только рассматривается.

— Я пока не готов комментировать какое будет решение, — добавил он.

Также мэр оказался не готов комментировать будет ли повышен тариф на прочих видах общественного транспорта в Новосибирске. Ранее он отмечал, что в 2023 году повышения не будет.

Кроме того, глава города прокомментировал, когда мэрия планирует приступить к проектированию новых станций метро и метродепо, на которые город получит субсидии из областного бюджета.

— В завершающей стадии находится подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика, который будет проектировать метро. Мы вас проинформируем, — сообщил мэр.

Напомним, 1 ноября правительство Новосибирской области согласовало предоставление субсидии на разработку новых станций метро Новосибирску — 645 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску может не хватить денег для перевода транспорта на муниципальный контракт.