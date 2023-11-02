В России повысят штрафы для «чёрных лесорубов»

За незаконную вырубку леса повысят штрафы до пятисот тысяч рублей. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграм-канале. Изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП). Их уже одобрили в кабмине.

Кроме того, транспортировка древесины без документов будет грозить штрафом от 20 до 40 тыс. руб, для юрлиц — от 200 до 400 тыс. руб.

Также не удастся избежать наказания за пребывание в лесах с автомобилем и оборудованием для рубки. Если законных оснований для этого нет, то физлица заплатят штраф от 800 до 2 тыс. рублей, а должностные и юрлица — от 40 до 50 тыс. руб. и от 300 до 500 тыс. руб. соответственно.

Ранее редакция сообщала, что ФСБ поймала банду черных лесорубов под Новосибирском.