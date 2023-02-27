Новосибирская филармония представляет юбилейный Десятый фестиваль современной музыки «мARTовский код»

С 28 февраля по 5 марта в Новосибирской филармонии в десятый раз пройдет фестиваль современной музыки «мARTовский код». Проект позволяет новосибирской публике приобщиться к последним мировым тенденциям в академической музыке, услышать произведения наших современников, которые исполняются редко или впервые, присутствовать при рождении нового звучания от прославленных мастеров академической сцены и молодых талантливых исполнителей.

Хорошо знакомая ценителям прекрасного уникальная концертная площадка Камерного зала Новосибирской филармонии в начале марта традиционно принимает известных столичных гостей, которые выступают в союзе с солистами и коллективами филармонии. В этом году в рамках юбилейного Десятого фестиваля современной музыки «мARTовский код» слушателям будут представлены Алексей Гориболь (фортепиано, Москва), Олеся Петрова (меццо-сопрано, Санкт-Петербург), квартет «Гелиос», Русский академический оркестр, хоровой ансамбль «Маркелловы голоса», Новосибирская хоровая капелла и другие.

Каждый выпуск фестиваля современной музыки «мARTовский код» предлагает слушателям серию уникальных музыкальных проектов, в число которых входят авторские концерты современных композиторов, программы, посвященные уникальным культурным явлениям и музыкальным феноменам. Десятый фестиваль современной музыки «мARTовский код» представит авторский вечер Александра Чайковского, концерт музыки современных японских композиторов, вечер, посвященный реминисценциям барокко в музыке наших дней, а также программы из произведений Вадима Бибергана и Сергея Прокофьева.

Пространство музыкальных экспериментов, пространство открытий и ошеломительных премьер – все это фестиваль современной музыки «мARTовский код».

Возраст: 12+