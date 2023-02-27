Составлен график магнитных бурь на март

При этом обещанные магнитные бури будут слабыми (G1), однако магнитное поле Земли будет возбуждённым и в другие дни: 5, 7, 15, 20 и 21 марта, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Специалисты рекомендуют накануне изменений в геомагнитном фоне снизить физические нагрузки на организм, не переутомляться (даже умственно). Также, как минимум, два часа в день гулять на свежем воздухе, а в питательный рацион включить только лёгкую пищу.
Важно отказаться (хотя бы на время геомагнитных колебаний) от курения, от употребления спиртных напитков, ложиться спать до полуночи, свести к минимуму использование гаджетов (особенно перед сном), а с утра делайте лёгкую гимнастику.
Врачи советуют людям, страдающим хроническими заболеваниями, иметь при себе все необходимые медикаменты на случай непредвиденных обострений.
Старайтесь быть спокойными и не акцентировать внимание на магнитных бурях.
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Фото: freepik.com
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