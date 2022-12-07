Информацию о доходах депутатов могут закрыть

Доходы и имущество депутатов региональных парламентов и муниципальных органов представительной власти могут закрыть от общественности. В ближайшее время группа депутатов Госдумы — Павел Крашенинников («Единая Россия»), Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и Алексей Диденко (ЛДПР), а также сенатор Андрей Клишас — внесет на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект. Об этом сообщает «Коммерсант».
— Депутаты «без отрыва от основной деятельности» будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за 3 года, — передает издание. — Если таких расходов не было, ему достаточно сообщить об этом, не подавая декларации.
Кроме того, согласно проекту закона, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на платной основе) будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.
Опрошенные редакцией новосибирские политики оценивают данную инициативу положительно.
— Все эти талмуды (Документы по отчетности. — Ред.) по большому счету не задействованы, — говорит вице-спикер Заксобрания, коммунист Владимир Карпов. — Избирательно выхватывать кого-то и привлекать к ответственности — неправильно. А переработать весь объем этих деклараций невозможно. Считаю, что такой селективный отбор наказываемых не должен быть, поэтому инициатива — нормальная.
С Владимиром Карповым солидарен его однопартиец — депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.
— Про эту инициативу слышал, — сообщает собеседник редакции. — Наверное, это правильное решение, потому что у нас очень большой депутатский корпус, имеются в виду в первую очередь муниципальные депутаты. Они не работают на освобожденной основе, но вынуждены каждый год заполнять кучу бумаг. Это используется и как рычаг давления на неугодных: можно подловить на чем-то, что станет поводом досрочного лишения депутатских полномочий. Если депутат получает из бюджета зарплату, то, на мой взгляд, он должен отчитываться. А если он из бюджета не получает, а депутатские обязанности — это общественная нагрузка, то здесь надо корректировать.
О спасении в первую очередь сельских депутатов от риска преждевременного лишения мандатов редакции заявил и депутат Госдумы от фракции справедливороссов Александр Аксененко.
— Я не успел ознакомиться с законопроектом, но знаю, что подобная норма действует для сельских депутатов, которые исполняют обязанности также на общественных началах, — говорит Аксененко. — Есть практика освобождения от ежегодных деклараций, и она не подрывает доверие населения по отношению к сельским депутатам в местных советах. Но могу сказать относительно лиц, которые имеют реальные полномочия, распоряжаются реальными финансовыми потоками и получают заработную плату из бюджета (в том числе и депутаты Госдумы): их отчетность должна усиливаться. С соответствующими законодательными инициативами наша фракция неоднократно выступала.
По мнению Рената Сулейманова, реализацию данной инициативы достаточно ограничить депутатами муниципального уровня, оставив существующие требования к региональным парламентариям.
— Для Заксобрания и крупных муниципалитетов это можно оставить, — считает депутат. — Но это ничтожное количество. Большая часть — это муниципальные депутаты, которых обязывают вносить в декларации сельхозживотных, не являющихся источником доходов, за которые надо отчитываться. Ошибки в таком количестве деклараций возможны. И если в отношении одних депутатов на это могут закрыть глаза, то депутатов от оппозиции убирают при помощи этого инструмента.
Про разделение в ходе реализации депутатов по уровням и послаблении для депутатов представительной власти небольших муниципальных образований говорит и заместитель председателя комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению единоросс Игорь Умербаев.
— На региональном уровне надо все-таки оставить как есть, — говорит депутат. — Здесь у всех есть помощники, люди достаточно образованные, грамотные. Да и депутаты на том уровне, на котором находятся, должны быть образованными, чтобы суметь грамотно заполнить декларацию. Понятно, что мне, как просто человеку, было бы проще ничего не заполнять, но мы — люди государственные.
Отдельно, по мнению собеседника издания, необходимо рассмотреть ситуацию вокруг депутатов, представляющих крупные муниципалитеты, например депутатов горсовета Новосибирска.
— Формально они депутаты муниципального образования, пусть и крупного, — рассуждает Умербаев. — Но по определенным возможностям и необходимости контроля они ближе к депутатам регионального уровня, субъекта РФ. Единственное только предполагаю: возможно в закон внести какие-то ограничения, что депутаты муниципальных образований, численность которых превышает, к примеру, миллион человек, под послабления не подпадают.
По мнению работающего не на штатной основе в Заксобрании вице-спикера, справоросса Анатолия Кубанова, действующую в настоящее время систему налоговой отчетности, наоборот, необходимо максимально упростить не только для депутатов, но и для чиновников.
— От года в год идет ужесточение: проверяющие, новые формы налогового давления, контроля, — считает Кубанов. — Кроме раздражения, это ничего не вызывает. Понятно, что некоторые депутаты — это выходцы из каких-то бизнес-структур. Но что там еще проверять, когда они «просвечиваются» через данные финразведки, контрольно-надзорные, налоговые органы? Здравый смысл и лучшая практика, причем не только по депутатам, но и по муниципальным чиновникам, по гражданам: друг друга неволить, удручать бесконечными объяснениями-пояснениями не стоит. Забюрократизированность и неудобство системы и побудили инициаторов законопроекта снять эти ограничения.
Ранее редакция сообщала об обысках в одном из районных подразделений налоговой службы в Новосибирске.
Фото Flickr — Gensa Gensa
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