Информацию о доходах депутатов могут закрыть

Депутаты могут выдохнуть?

Доходы и имущество депутатов региональных парламентов и муниципальных органов представительной власти могут закрыть от общественности. В ближайшее время группа депутатов Госдумы — Павел Крашенинников («Единая Россия»), Валерий Гартунг («Справедливая Россия») и Алексей Диденко (ЛДПР), а также сенатор Андрей Клишас — внесет на рассмотрение депутатов соответствующий законопроект. Об этом сообщает «Коммерсант».

— Депутаты «без отрыва от основной деятельности» будут подавать декларации только перед выборами, а после них — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за 3 года, — передает издание. — Если таких расходов не было, ему достаточно сообщить об этом, не подавая декларации.

Кроме того, согласно проекту закона, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на платной основе) будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.

Декларации как способ выживания неугодных

Опрошенные редакцией новосибирские политики оценивают данную инициативу положительно.

— Все эти талмуды (Документы по отчетности. — Ред.) по большому счету не задействованы, — говорит вице-спикер Заксобрания, коммунист Владимир Карпов. — Избирательно выхватывать кого-то и привлекать к ответственности — неправильно. А переработать весь объем этих деклараций невозможно. Считаю, что такой селективный отбор наказываемых не должен быть, поэтому инициатива — нормальная.

С Владимиром Карповым солидарен его однопартиец — депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.

— Про эту инициативу слышал, — сообщает собеседник редакции. — Наверное, это правильное решение, потому что у нас очень большой депутатский корпус, имеются в виду в первую очередь муниципальные депутаты. Они не работают на освобожденной основе, но вынуждены каждый год заполнять кучу бумаг. Это используется и как рычаг давления на неугодных: можно подловить на чем-то, что станет поводом досрочного лишения депутатских полномочий. Если депутат получает из бюджета зарплату, то, на мой взгляд, он должен отчитываться. А если он из бюджета не получает, а депутатские обязанности — это общественная нагрузка, то здесь надо корректировать.

Напомним, что в 2022 году стало известно о досрочном лишении полномочий из-за якобы непредоставленных сведений о доходах нескольких депутатов райсоветов от КПРФ — Андрея Юрченко (Новосибирский) и Алексея Астафьева (Колыванский). Ранее в аналогичную ситуацию попал независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

О спасении в первую очередь сельских депутатов от риска преждевременного лишения мандатов редакции заявил и депутат Госдумы от фракции справедливороссов Александр Аксененко.

— Я не успел ознакомиться с законопроектом, но знаю, что подобная норма действует для сельских депутатов, которые исполняют обязанности также на общественных началах, — говорит Аксененко. — Есть практика освобождения от ежегодных деклараций, и она не подрывает доверие населения по отношению к сельским депутатам в местных советах. Но могу сказать относительно лиц, которые имеют реальные полномочия, распоряжаются реальными финансовыми потоками и получают заработную плату из бюджета (в том числе и депутаты Госдумы): их отчетность должна усиливаться. С соответствующими законодательными инициативами наша фракция неоднократно выступала.

Некоторым пока рано радоваться

По мнению Рената Сулейманова, реализацию данной инициативы достаточно ограничить депутатами муниципального уровня, оставив существующие требования к региональным парламентариям.

— Для Заксобрания и крупных муниципалитетов это можно оставить, — считает депутат. — Но это ничтожное количество. Большая часть — это муниципальные депутаты, которых обязывают вносить в декларации сельхозживотных, не являющихся источником доходов, за которые надо отчитываться. Ошибки в таком количестве деклараций возможны. И если в отношении одних депутатов на это могут закрыть глаза, то депутатов от оппозиции убирают при помощи этого инструмента.

Про разделение в ходе реализации депутатов по уровням и послаблении для депутатов представительной власти небольших муниципальных образований говорит и заместитель председателя комитета Заксобрания по госполитике, законодательству и местному самоуправлению единоросс Игорь Умербаев.

— На региональном уровне надо все-таки оставить как есть, — говорит депутат. — Здесь у всех есть помощники, люди достаточно образованные, грамотные. Да и депутаты на том уровне, на котором находятся, должны быть образованными, чтобы суметь грамотно заполнить декларацию. Понятно, что мне, как просто человеку, было бы проще ничего не заполнять, но мы — люди государственные.

Отдельно, по мнению собеседника издания, необходимо рассмотреть ситуацию вокруг депутатов, представляющих крупные муниципалитеты, например депутатов горсовета Новосибирска.

— Формально они депутаты муниципального образования, пусть и крупного, — рассуждает Умербаев. — Но по определенным возможностям и необходимости контроля они ближе к депутатам регионального уровня, субъекта РФ. Единственное только предполагаю: возможно в закон внести какие-то ограничения, что депутаты муниципальных образований, численность которых превышает, к примеру, миллион человек, под послабления не подпадают.

Помиловать депутатов и чиновников?

По мнению работающего не на штатной основе в Заксобрании вице-спикера, справоросса Анатолия Кубанова, действующую в настоящее время систему налоговой отчетности, наоборот, необходимо максимально упростить не только для депутатов, но и для чиновников.

— От года в год идет ужесточение: проверяющие, новые формы налогового давления, контроля, — считает Кубанов. — Кроме раздражения, это ничего не вызывает. Понятно, что некоторые депутаты — это выходцы из каких-то бизнес-структур. Но что там еще проверять, когда они «просвечиваются» через данные финразведки, контрольно-надзорные, налоговые органы? Здравый смысл и лучшая практика, причем не только по депутатам, но и по муниципальным чиновникам, по гражданам: друг друга неволить, удручать бесконечными объяснениями-пояснениями не стоит. Забюрократизированность и неудобство системы и побудили инициаторов законопроекта снять эти ограничения.

Напомним, что по итогам 2021 года топ-10 по доходам в Заксобрании Новосибирской области составили (в порядке убывания): директор ООО СК «Армада» Павел Кива, фракция ЕР (2,9 млрд), директор ООО «Ганзасоюз», акционер предприятия «Вилка-ложка» Николай Машкарин, КПРФ (132,4 млн), директор ООО «Орион» Сергей Кальченко, КПРФ (97,6 млн), директор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация Алексадр Тепляков, СР (84 млн), глава ГК КПД «Газстрой» Евгений Покровский, ЕР (75,3 млн), гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир, ЕР (55,2 млн), директор по развитию ООО «МедТорг» Дмитрий Франчук, ЕР (50,4 млн), директор ООО «Байт» Александр Шпикельман, ЕР (46,2 млн), председатель совета директоров СК «Инвес» Никита Галитаров, КПРФ (33,7 млн) и учредитель ООО «Гамма», АО «Оргстрой» и ООО «Гаммастрой», в настоящее время гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства в Новосибирской области» Ашот Рафаелян, КПРФ (31,7 млн).

В горсовете Новосибирска топ-10 выглядит следующим образом: председатель комиссии по городскому хозяйству, замдиректора ООО «Медтехника для дома» Игорь Кудин, ЕР (91,8 млн), председатель комитета по бюджету и налоговой политике, директор по развитию ООО ДСК КПД «Газстрой» Кирилл Покровский, ЕР (68,1 млн), собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай, ЕР (59 млн), гендиректор ООО «Сибирь-развитие» Дмитрий Червов, ЕР (31 млн), директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин, независимый (26,8 млн), депутат Алексей Михайлов, независимый (17,5 млн), председатель комиссии по контролю деятельности органов исполнительной власти, директор по инвестициям ООО «Автовокзал-главный» Андрей Гудовский, ЕР (10,8 млн), финансовый директор ГК «Вира-Строй» Александр Савельев, ЕР (8,3 млн), председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников, ЕР (7,8 млн), председатель комиссии по социальной политике Игорь Титаренко и депутат Денис Кулинич (оба — ЕР, с доходом в 6 млн рублей).

Ранее редакция сообщала об обысках в одном из районных подразделений налоговой службы в Новосибирске.