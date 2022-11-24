Новосибирская филармония приглашает послушать музыку, обращенную в будущее

В рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны»
Пярт. Коллаж на тему B-A-C-H (транскрипция для ансамбля)
Стравинский. «Итальянская сюита» для виолончели и фортепиано
Шелси. «Vermont counterpoint» для флейты и электроники
Джон Корильяно. «Красная скрипка» для скрипки соло
Прокофьев. Три пьесы из балета «Стальной скок» (переложение для ансамбля)
Шнитке. Посвящение Стравинскому, Прокофьеву и Шостаковичу (переложение для ансамбля)
Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ):
Мария Алиханова, флейта
Олег Танцов, кларнет
Михаил Дубов, фортепиано
Евгений Субботин, скрипка
Ольга Демина, виолончель
МАСМ (Московский Ансамбль Современной Музыки), объединивший ведущих солистов-виртуозов, был создан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера отечественного авангарда Эдисона Денисова. Репертуар ансамбля включает произведения самых разных эпох, от барокко до наших дней, но особое место в репертуаре МАСМ занимает русский музыкальный авангард ХХ века.
МАСМ стал первым российским ансамблем, нацеленным на исполнение и продвижение именно современной академической музыки. Коллектив представляет публике актуальное творчество российских и зарубежных композиторов, включая молодых авторов. На счету музыкантов – более 1000 российских и мировых премьер. Коллектив гастролировал в 80 российских городах и 30 странах, выступал на лучших концертных сценах России и мира, принимал участие в крупнейших международных фестивалях. Дискография МАСМ насчитывает более 50 компакт-дисков на ведущих мировых лейблах России, Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии. В 2013 году МАСМ стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». В 2015 году МАСМ признан лучшим ансамблем года по версии газеты «Музыкальное обозрение». А в 2021 году коллектив стал лауреатом Московской Арт-Премии.
3 декабря, 18:00, Камерный зал филармонии
Возраст: 12+
Фото предоставлено Новосибирской филармонией
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