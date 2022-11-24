Новосибирская филармония приглашает послушать музыку, обращенную в будущее

В рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны»

Пярт. Коллаж на тему B-A-C-H (транскрипция для ансамбля)

Стравинский. «Итальянская сюита» для виолончели и фортепиано

Шелси. «Vermont counterpoint» для флейты и электроники

Джон Корильяно. «Красная скрипка» для скрипки соло

Прокофьев. Три пьесы из балета «Стальной скок» (переложение для ансамбля)

Шнитке. Посвящение Стравинскому, Прокофьеву и Шостаковичу (переложение для ансамбля)

Московский Ансамбль Современной Музыки (МАСМ):

Мария Алиханова, флейта

Олег Танцов, кларнет

Михаил Дубов, фортепиано

Евгений Субботин, скрипка

Ольга Демина, виолончель

МАСМ (Московский Ансамбль Современной Музыки), объединивший ведущих солистов-виртуозов, был создан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при непосредственном участии лидера отечественного авангарда Эдисона Денисова. Репертуар ансамбля включает произведения самых разных эпох, от барокко до наших дней, но особое место в репертуаре МАСМ занимает русский музыкальный авангард ХХ века.

МАСМ стал первым российским ансамблем, нацеленным на исполнение и продвижение именно современной академической музыки. Коллектив представляет публике актуальное творчество российских и зарубежных композиторов, включая молодых авторов. На счету музыкантов – более 1000 российских и мировых премьер. Коллектив гастролировал в 80 российских городах и 30 странах, выступал на лучших концертных сценах России и мира, принимал участие в крупнейших международных фестивалях. Дискография МАСМ насчитывает более 50 компакт-дисков на ведущих мировых лейблах России, Франции, Великобритании, Нидерландов и Японии. В 2013 году МАСМ стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». В 2015 году МАСМ признан лучшим ансамблем года по версии газеты «Музыкальное обозрение». А в 2021 году коллектив стал лауреатом Московской Арт-Премии.

3 декабря, 18:00, Камерный зал филармонии

Возраст: 12+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией