Банк «Левобережный» принял участие в награждении победителей областного этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2022 года»

В Новосибирской области конкурс проводится в третий раз при поддержке Министерства экономического развития РФ. Организатор регионального этапа – центр инноваций социальной сферы НСО, структурное подразделение центра «Мой бизнес».

В этом году участвовало 64 проекта НСО. Среди них было выбрано 8 победителей в различных номинациях: нейропсихологический центр «Мозговичок», сервис проверенных бебиситтеров Kidsout, сеть филиалов школы для детей и взрослых COOL SCHOOL, Музей этнографии детства, Новосибирская академия плавания, семейный лагерь «ПапаМаматур», «Завод тактильного оборудования ТИФЛОТЕХНИКА» и швейная фабрика «Оптима». Эти компании будут участвовать в федеральном этапе конкурса.

Также в рамках специальных номинаций были награждены другие проекты. Их руководители получили ценные подарки от общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», Банка «Левобережный», санатория «Краснозерский», кондитерского дома «Куликовский», бизнес-журнала Status, группы компаний «Выбери Радио» и других партнеров конкурса.

В частности, Банк «Левобережный» выделил 3 проекта: пансионат «Кедровый» за социальное обслуживание пожилых людей, реабилитационный центр «Шагаем вместе» за лечение детей с ДЦП и туристическое агентство «Новосибирск» за развитие социального туризма. Президент банка Надежда Иващенко наградила руководителей данных проектов сертификатами в магазины электроники и бытовой техники номиналом 25 000 рублей.

Кроме этого, директор швейной фабрики «Оптима» в Татарске Ольга Чубыкина получила от банка поощрительный приз за трудоустройство социально незащищенных граждан. Помимо этого, каждому участнику конкурса «Левобережный» вручил сертификаты на 6 месяцев расчетно-кассового обслуживания со скидкой 80%.

«Мы как социально ответственный банк рады поддерживать социальное предпринимательство Новосибирской области, – обратилась к участникам на церемонии награждения Надежда Иващенко. – Мы восхищаемся неравнодушием каждого из вас к острым общественным проблемам. Благодаря вашей самоотверженности, чуткости и вниманию к судьбам людей, жители Новосибирска и Новосибирской области не остаются наедине со своими бедами».

Добавим, что Всероссийский конкурс лучших социальных проектов проводится с целью признания предпринимателей, деятельность которых направлена на достижение общественно полезных целей, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено центром «Мой бизнес» Новосибирской области