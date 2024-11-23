Новосибирская компания «Гранд Нск» задолжала налоговой 271,5 млн рублей

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №17 по Новосибирской области подала в Арбитражный суд исковое заявление о признании банкротом ООО «Гранд Нск». Сумма долга предприятия — 271 515 693,54 рублей. На сегодняшний день исковое заявление не принято к производству.

По данным Seldon Basis, ООО «Гранд Нск» зарегистрировано в Новосибирске в августе 2014 года предпринимателем Артемом Русских с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий. Позже он вышел из состава учредителей компании. В 2021 году совладельцем компании стало 360 ГЛОБАЛ ФЬЮЧЕРС ЛТД (Белиз, Центральная Америка). Ей принадлежит 15,38% активов, остальные — самой компании. На сегодняшний день уставной капитал ООО увеличен до 13 тысяч рублей. Директором указан гражданин Белиз Моралез Джудит Тресиа. Последний раз компания раскрывала финансовую отчетность за 2021 год. Тогда выручка компании составляла 543,7 млн рублей, чистый убыток — 717 тысяч рублей. в активе компании 20 контрактов в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались c Администрация Карасукского района Новосибирской области (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что налоговая предъявила «Деловым линиям Сибири» иск на 1,9 млрд рублей.