Новосибирские зоозащитники добрались до Кремля, чтобы получить землю под приют

Зоозащитники поддерживают инициативу новосибирских властей о предоставлении им в аренду без торгов земельных участков и надеются, что подобные меры помогут решить целый ряд проблем, сопряженных с организацией приютов. Так, председатель МОО «ХАТИКО» Юлия Ланг в разговоре с корреспондентом редакции заявила, что с вступлением закона в силу общественники рассчитывают получить землю и обустроить жилище для бездомных животных в Татарске.

— Это было бы замечательно, — говорит она. — В Татарске мы ведем очень продолжительную борьбу с местными властями за небольшой кусочек муниципальной земли, где планировалось построить приют для животных. Это учреждение нам необходимо, но на уровне муниципалитета никакой поддержки не оказывается. Последний раз в администрации нам пообещали выделись просторный ангар для этих целей. Также прозвучало обещание, что в следующем году приют уже откроют. Но никаких реальных действий мы пока не видим.

Ранее редакция рассказывала про новосибирский приют для животных, который выселяли со старой площадки, а на новую предлагали заходить на общих основаниях через аукцион. Директор приюта «Бумеранг добра» Ольга Иванова поясняла Infopro54, что участие в аукционе, что для общественной организации, существующей в основном на пожертвования, практически неосуществимо.

Как сообщила общественница корреспонденту редакции, вопрос с приютом до сих пор не решен.

— До сих пор воюю. Бесплатно землю не дают. Со своими обращениями дошли до первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, который курирует некоммерческие организации. Он запросил по нам документы. Ждем ответ, — сообщила Ольга Иванова. — Кстати, по нашим расчетам, смета на строительство приюта составляет около 10 миллионов, если сумма будет больше, то это будет шикарный приют! Наши муниципалы будут просить 650 миллионов! На эти деньги можно 26 приютов в Новосибирске и Новосибирской области построить! Я про это тоже написала в обращении на имя Сергея Кириенко.

Для муниципального приюта также долго искали участок. В итоге его было решено построить на Толмачевском шоссе. Работы до сих пор не начаты при этом стоимость приюта уже выросла в несколько раз и перевалила за 600 млн рублей.

— В Новосибирске не особо много участков, которые соответствуют всем нормативам и подходят под создание приютов, — пояснил редакции депутат Заксобрания Роман Яковлев. — Для городского приюта мы нашли два: на Станционной и Толмачевском шоссе. В итоге был выбран второй вариант. Надеемся, что с принятием закона во втором чтении общественники получат инструмент для решения вопросов с землей, а также привлечения частных ресурсов на создание приютов.

Напомним, новосибирские депутаты на октябрьской сессии регионального парламента в первом чтении поддержали законопроект о предоставлении без торгов муниципальных земель под строительство приютов для бездомных животных. Как отметили депутаты, в регионе катастрофически не хватает специально оборудованных мест для размещения животных, волей случая оказавшихся на улице. Результатом острого дефицита таких заведений становятся многочисленные жалобы новосибирцев на стаи бродячих собак, которые угрожают не только здоровью, но и жизни местных жителей. Региональные власти возвращались к этому вопросу вновь и вновь, но найти решение проблемы так и не удавалось. Дело в том, что сейчас федеральный закон обязывает регионы создавать места для содержания бездомных собак, но конкретные механизмы для этого не были прописаны.

— Сейчас строительство приюта для животных возможно только на оформленном земельном участке, — отмечал руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Романа Шилохвостов, представляя законопроект. — В настоящее время возможность предоставления земельных участков, находящихся в публичной собственности под размещение приютов для животных без проведения торгов законодательством не предусмотрена.

Новый закон призван решить вопрос предоставления муниципальных земель под приюты. Реализовать идею планируется путем включения приютов в перечень объектов социально-культурного значения. Это значительно упростит саму процедуру выделения земли, а также позволит открывать приюты частным организациям.

— Строить приюты за счёт бюджета очень дорого, себестоимость одного такого объекта составляет порядка 600 миллионов рублей, — пояснил Шилохвостов. — Это дороже даже некоторых социальных учреждений. Но есть достаточное количество общественных организаций и коммерческих структур, готовых это финансировать. Они говорят: «Только дайте землю». Но мы не можем этого дать.

Ранее редакция сообщала о том, что 31 собаку спасли зоозащитники из питомника-живодерни в Новосибирске.