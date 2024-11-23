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Средний лимит по кредитным картам новосибирцев составил почти 110 тысяч рублей

  • 23/11/2024, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Средний лимит по кредитным картам новосибирцев составил почти 110 тысяч рублей
При этом, количество выданных новых кредиток сократилось на 20%

В октябре 2024 года средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в Новосибирской области составил 101,6 тыс. рублей. Это на 4,5% больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, количество выданных новых кредиток в регионе, напротив, сокращается пятый месяц подряд. В октябре их выдано на 20,3% меньше, чем в сентябре (с 38,7 тысяч кредитных карт до 30,8 тыс. штук).

— Последние 7 месяцев средний размер лимитов по выданным кредитным картам стабилизировался на уровне 100 — 110 тысяч рублей. При этом некоторое увеличение данного показателя в октябре наблюдается на фоне снижения количества выданных кредитных карт, что во многом является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что банки используют лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском.

Стоит отметить, что средний лимит по новым кредиткам увеличился во всех регионах Сибири. Наиболее серьезный рост продемонстрировали Красноярский край (+8,4%, до 112,3 тыс. рублей), Кемеровская область (+8,3%, до 99,5 тыс. рублей), Омская область (+8,1%, до 96,6 тыс. рублей) и Алтайский край (+4,4%, до 92,9 тыс. рублей).

Ранее редакция сообщала, что в октябре банки выдали жителям Новосибирской области 7,14 тысяч Pos-кредитов. Это на 11% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Средний чек POS-кредита в регионе подрос на 9%.

Источник фото: freepik.com, автор- jcomp

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы лимит по кредитной карте кредиты кредитная карта


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