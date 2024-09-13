Новосибирская компания «Имбиан Лаб» вложила 210 млн рублей в производство медизделий в Краснодаре

Новосибирское предприятие «Инбиан Лаб» реализует проект по созданию производства медицинских изделий, экспресс-тестов и БАДов в Краснодарском крае. Оно будет расположено, на базе здания бывшего Ремонтно-механического завода (РМЗ) в Славянске-на-Кубани, сообщил в своем телеграм-канале глава Славянского района Роман Синяговский. По его словам, сейчас идет реконструкция объекта.

— С начала реализации проекта инвестировано 210 млн рублей. По итогам 12 месяцев 2023 года объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней составил 17,9 млн рублей, — сообщил он.

Глава района добавил, что после выхода на проектную мощность предприятием планируется производить более 200 тыс.ед. изделий в год. Рабочими местами будут обеспечены 70 человек.

Инвестиционное соглашение о возведении объекта по производству медицинских изделий, было подписано в январе 2023 года. Общая сумма соглашения — 3 млрд рублей. С июля 2023 года компания начала выпускать БАДы в виде травяного чая.

По данным Seldon Basis, ООО «Имбман Лаб» было создано в 2019 году в Наукограде Кольцово Новосибирской области. Уставной капитал — 15 тысяч рублей. Компания специализируется на разработке и поставках наборов для диагностики иммуноферментным (ИФА), иммунохроматографическим (ИХА) методами, а также методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Собственниками компании в равных долях являются Клара Вакс и Андрей Марков. Генеральный директор — Вероника Осипова. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 7512,6 млн рублей (в 2022 году — 4,6 млрд рублей), чистая прибыль —24,9 млн рублей (в 2022 году — 1,9 млрд рублей). Производство «Имбман Лаб» находится в Наукограде поселка Кольцово Новосибирской области и в особой экономической зоне «Технополис Москва» (г. Зеленоград).

Ранее редакция сообщала о том, что владелец «Вкусно и точка» откроет в Новосибирске медицинский центр.