Владелец «Вкусно и точка» откроет в Новосибирске медицинский центр

Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение компании АО «Инрусинвест» на реконструкцию Многофункционального клинико-диагностического центра, расположенного на ул Добролюбоа,2.

Речь идет о долгострое переменной этажности (3-5 этажей) рядом с гостиницей «Ривер Парк». Ранее в этом объекте планировалось разместить конгресс-холл.

Площадь участка, на котором расположен объект составляет 6112 кв. м, площадь самого недостроя — 9957,28 кв м.

— Медицинский центр рассчитан на вместимость 91 место (стационарное размещение). Всего в объекте предусмотрено 525 помещений, — уточняется в документе. — Разрешение на реконструкцию действует до 4 сентября 2026 года.

Напомним, строительство конгресс-холла рядом с гостиницей «Ривер-парк» началось в 2014 году. Инвестором выступали собственники гостиницы, в том числе Олег Торопкин. В 2021 году недострой выкупило АО «Инрусинвест».

По данным Seldon.Basis, АО «Инрусинвест» создано в 2007 году в Кемерово, уставный капитал — 2 млрд рублей. Выручка в 2023 году составила 199 млн руб (-11%), чистая прибыль — 3,38 млрд (+4 488%). Основатель компании — нефтяник и ресторатор Александр Говор. Ранее он развивал в Сибири рестораны McDonald’s, которые в были переименованы во «Вкусно и точка».

В портфеле «Инрусинвест» есть несколько активов, связанных с медициной — ООО «Гранд Медика», ООО «Медика НСК». Ранее «Коммерсант» сообщал, что «дочка» АО «Инрусинвест» ООО «Медика Красноярск» планирует в начале 2025 года открыть медицинский центр в Красноярске. Общая площадь комплекса составит 6 тыс. кв м, объем инвестиций 1.4 млрд рублей.

На карте 2ГИС сообщается, что на Добролюбова скоро открытие медцентра Medica.

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