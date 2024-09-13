На площади Ленина в выходные пройдет Сибирский фестиваль бега

14 сентября на площади Ленина состоится Сибирский фестиваль бега.

Стартовый городок с главной сценой будет расположен в Театральном сквере. На площади Ленина пройдут чемпионат ползунков и соревнования «Детской лиги».

Для зрителей и групп поддержки будут работать зоны активности.

Экстренная регистрация будет проводиться в день забега, с 8:00 до 9:30 в шатере «Секретариат» на финише.

– Получить пакет участника могут только иногородние участники, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Подробную программу фестиваля бега можно посмотреть на сайте.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирский фестиваль бега и полумарафон Раевича пройдут в Новосибирске 14 сентября.