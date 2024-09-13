На площади Ленина в выходные пройдет Сибирский фестиваль бега

14 сентября на площади Ленина состоится Сибирский фестиваль бега.
Стартовый городок с главной сценой будет расположен в Театральном сквере. На площади Ленина пройдут чемпионат ползунков и соревнования «Детской лиги».
Для зрителей и групп поддержки будут работать зоны активности.
Экстренная регистрация будет проводиться в день забега, с 8:00 до 9:30 в шатере «Секретариат» на финише.
– Получить пакет участника могут только иногородние участники, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Подробную программу фестиваля бега можно посмотреть на сайте.
Ранее редакция сообщала о том, что сибирский фестиваль бега и полумарафон Раевича пройдут в Новосибирске 14 сентября.
Источник фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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