Новосибирская компания недоплатила более 45 млн налогов

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Мегаком». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2017 гг. директор общества в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость организовал изготовление фиктивных договоров и иных документов с подконтрольными юридическими лицами о якобы оказанных организации услугах. Обвиняемый содействовал составлению налоговых деклараций и включению в них заведомо ложных сведений о размере подлежащих уплате налогов, завысив суммы вычетов по НДС.

Таким образом за три года фирма уклонилась от уплаты в бюджет НДС на сумму более 45 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

ООО «Мегаком» — оператор связи и телеком-услуг для бизнеса. По данным Rusprofile, в топ-5 заказчиков компании входит УФНС по Новосибирской области — 2 контракта на 20,8 млн рублей, ПАО «Ростелеком» — 1 контракт на 7,7 млн, МУП г. Новосибирска «Горводоканал» — 1 контракт на 3,5 млн руб, ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России — 8 контрактов на 2,5 млн руб, МКУ ДО ГРЦ ОООД «Форус» — 2 контракта на 1,8 млн руб.

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