В мэрии Новосибирска не видят повода для паники из-за снижения сбора налогов

На июньской сессии горсовета депутатам предстоит утвердить корректировки бюджета 2022 года, обсуждаемые в настоящее время в ходе заседания постоянных комиссий. Как следует из проекта постановления, основой объем изменений касается предоставления Новосибирску дополнительных межбюджетных трансфертов на общую сумму 2,9 млрд рублей. Из них 618 млн — на выполнение переданных областью полномочий, 723 млн — на реконструкцию и ремонт объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности к строящейся ледовой арене, 330 млн — ремонт дорог, 256 млн — благоустройство дворов многоквартирных домов, 140 млн — ремонт образовательных учреждений. Кроме того, из резервного фонда правительства области Новосибирску выделены средства на компенсацию затрат по водоотведению (484 млн), работы по установке стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и благоустройство площади Калинина (100 млн).

Регионы просят снизить ставку НДС, чтобы облегчить структурную перестройку экономики Также предусмотрены ассигнования индексации зарплат работникам бюджетной сферы на 3,9%, расходы на повышение заработной платы отдельных категорий работников ДЭУ, в частности водителей и механизаторов, — сообщает начальник департамента финансов и аналоговой политике мэрии Александр Веселков. — На эти цели направлены средства субсидии из областного бюджета по результатам работы по снижению недоимки по налогам на доходы за 2021 год.

Что касается собственно средств городского бюджета, то по результатам перераспределения предусмотрены субсидии муниципальным перевозчикам (120 млн), ремонт автодорог (100 млн), приобретение запчастей, ГСМ и песко-соляной смеси (62 млн), снос школы №57 (54,8 млн), установка стелы «Трудовая доблесть» (49 млн), строительство трамвайных путей до автовокзала (45 млн), содержание наземных пешеходных переходов (15 млн), ремонт муниципальных жилых помещений (14 млн) и ремонт защитных сооружений гражданской обороны (10 млн).

Что касается текущей ситуации в экономике муниципалитета, то в настоящее время объем собственных доходов города пока составляет лишь 37% от бюджета в целом.

— Ситуация нестабильная, — говорит руководитель департамента. — За апрель-май мы не получили планируемые налоги на доходы физлиц. Возврат НДФЛ на 860 млн больше, чем в 2021 году. Второй момент: по УСН платежи на 6 месяцев отодвинулись, и с учетом того, что еще и земельный налог снижается, у нас за 5 месяцев собственные доходы составили 37%. Поэтому ситуация по большому счету сложная.

Как поясняют в мэрии, финансовые возможности города подкосила ситуация с изменением сроков выплат вычетов. Однако окончательно говорить о перспективах доходной части пока преждевременно.

— Я не вижу поводов для паники, — заявляет первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. — Да, НДФЛ по итогам апреля-мая снизился достаточно сильно. Но это последствия решений, принятых на федеральном уровне по сокращению сроков оформления и обеспечения возвратов по налоговым вычетам. Если раньше эти сроки были до 3 месяцев, то теперь это 15 дней. Июнь будет показателем. Мы с финансистами эту ситуацию мониторим. Если мы прошли пик вычета двумя месяцами (апрель-май) и в июне увидим снижение вычетов к аналогичному периоду прошлого года, то можно будет с осторожным оптимизмом смотреть на собственные доходы, будем уверены в исполнении собственных доходов.

Напомним, что по итогам апреля текущего года рост объема налоговых вычетов отмечали и на региональном уровне. По информации Министерства финансов Новосибирской области, по данным на начало мая, объем возвратов по налоговым вычетам превысил 3,1 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года. Это в региональном Минфине связывали с сокращением в 2 раза сроков рассмотрения Федеральной налоговой службой заявлений на возврат по НДФЛ в связи с применением права на имущественные вычеты.

— Приростная динамика доходов обусловлена 3 налоговыми источниками: налог на прибыль, на совокупный доход и акцизы на нефтепродукты, — пояснял министр.

В настоящее время, как сообщил в начале недели в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр финансов Виталий Голубенко, динамика поступлений в областной бюджет — достаточно высокая. С начала года поступили 105 млрд, из которых 84,5 млрд (50% от плана на 2022 год) составили собственные доходы.

По информации мэрии Новосибирска, с учетом внесенных изменений параметры бюджета 2022 года предполагаются следующие: доходы — 64 млрд (в том числе, межбюджетные трансферты — 33,3 млрд, включая переходящие с прошлого года остатки средств), расходы — 65 млрд, дефицит — 1 млрд. На 2023-2024 годы запланировано увеличение трансфертов на 4,6 и 3,7 млрд соответственно. В 2023 году доходы составят 63,2 млрд (трансферты — 32,4 млрд), расходы — 63,9 млрд, дефицит — 0,7 млрд. В 2024 году доходы — 62,8 млрд (трансферты — 30,4 млрд), расходы — 62,8 млрд, дефицит — 0.

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