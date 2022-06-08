В мэрии Новосибирска не видят повода для паники из-за снижения сбора налогов

На июньской сессии горсовета депутатам предстоит утвердить корректировки бюджета 2022 года, обсуждаемые в настоящее время в ходе заседания постоянных комиссий. Как следует из проекта постановления, основой объем изменений касается предоставления Новосибирску дополнительных межбюджетных трансфертов на общую сумму 2,9 млрд рублей. Из них 618 млн — на выполнение переданных областью полномочий, 723 млн — на реконструкцию и ремонт объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения доступности к строящейся ледовой арене, 330 млн — ремонт дорог, 256 млн — благоустройство дворов многоквартирных домов, 140 млн — ремонт образовательных учреждений. Кроме того, из резервного фонда правительства области Новосибирску выделены средства на компенсацию затрат по водоотведению (484 млн), работы по установке стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» и благоустройство площади Калинина (100 млн).
Что касается собственно средств городского бюджета, то по результатам перераспределения предусмотрены субсидии муниципальным перевозчикам (120 млн), ремонт автодорог (100 млн), приобретение запчастей, ГСМ и песко-соляной смеси (62 млн), снос школы №57 (54,8 млн), установка стелы «Трудовая доблесть» (49 млн), строительство трамвайных путей до автовокзала (45 млн), содержание наземных пешеходных переходов (15 млн), ремонт муниципальных жилых помещений (14 млн) и ремонт защитных сооружений гражданской обороны (10 млн).
Что касается текущей ситуации в экономике муниципалитета, то в настоящее время объем собственных доходов города пока составляет лишь 37% от бюджета в целом.
— Ситуация нестабильная, — говорит руководитель департамента. — За апрель-май мы не получили планируемые налоги на доходы физлиц. Возврат НДФЛ на 860 млн больше, чем в 2021 году. Второй момент: по УСН платежи на 6 месяцев отодвинулись, и с учетом того, что еще и земельный налог снижается, у нас за 5 месяцев собственные доходы составили 37%. Поэтому ситуация по большому счету сложная.
Как поясняют в мэрии, финансовые возможности города подкосила ситуация с изменением сроков выплат вычетов. Однако окончательно говорить о перспективах доходной части пока преждевременно.
— Я не вижу поводов для паники, — заявляет первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев. — Да, НДФЛ по итогам апреля-мая снизился достаточно сильно. Но это последствия решений, принятых на федеральном уровне по сокращению сроков оформления и обеспечения возвратов по налоговым вычетам. Если раньше эти сроки были до 3 месяцев, то теперь это 15 дней. Июнь будет показателем. Мы с финансистами эту ситуацию мониторим. Если мы прошли пик вычета двумя месяцами (апрель-май) и в июне увидим снижение вычетов к аналогичному периоду прошлого года, то можно будет с осторожным оптимизмом смотреть на собственные доходы, будем уверены в исполнении собственных доходов.
Напомним, что по итогам апреля текущего года рост объема налоговых вычетов отмечали и на региональном уровне. По информации Министерства финансов Новосибирской области, по данным на начало мая, объем возвратов по налоговым вычетам превысил 3,1 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года. Это в региональном Минфине связывали с сокращением в 2 раза сроков рассмотрения Федеральной налоговой службой заявлений на возврат по НДФЛ в связи с применением права на имущественные вычеты.
— Приростная динамика доходов обусловлена 3 налоговыми источниками: налог на прибыль, на совокупный доход и акцизы на нефтепродукты, — пояснял министр.
По информации мэрии Новосибирска, с учетом внесенных изменений параметры бюджета 2022 года предполагаются следующие: доходы — 64 млрд (в том числе, межбюджетные трансферты — 33,3 млрд, включая переходящие с прошлого года остатки средств), расходы — 65 млрд, дефицит — 1 млрд. На 2023-2024 годы запланировано увеличение трансфертов на 4,6 и 3,7 млрд соответственно. В 2023 году доходы составят 63,2 млрд (трансферты — 32,4 млрд), расходы — 63,9 млрд, дефицит — 0,7 млрд. В 2024 году доходы — 62,8 млрд (трансферты — 30,4 млрд), расходы — 62,8 млрд, дефицит — 0.
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Фото pixabay — markus-s
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