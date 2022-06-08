«Вектор» готов отправить в страны СНГ тесты для выявления оспы обезьян

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выразил готовность помочь странам СНГ в борьбе с оспой обезьян. Учреждение отправит партнерам тесты для ПЦР-диагностики вируса, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на Роспотребнадзор.

— В пятницу, 3 июня, состоялось внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств – участников СНГ. Цель – предотвратить завоз и распространение оспы обезьян, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Разработку получат Армения, Казахстан, Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан.

Сибирские ученые изучают оспу давно и пристально. В 1992 году они первыми в мире расшифровали геном вируса натуральной оспы и хранят коллекцию опасных штаммов. Таких лабораторий в мире всего две: в Новосибирске и США.

Вирус натуральной оспы может храниться на территории неблагополучных стран, может оттаять в вечной мерзлоте из-за изменения климата, может быть заново синтезирован в лаборатории.

Заболевание не новое, рассказывают учёные, хотя редкое. До сих пор им болели, в основном, жители Африки. Симптомы ─ повышение температуры, боль в мышцах, сильная общая слабость, воспаление лимфоузлов, сыпь (папулы), красные узелки на лице, ладонях, в паху. Заразиться можно от диких животных ─ обезьян и грызунов, передаётся также от человека к человеку. Особенность вируса в том, что он малозаразен, что помогает сдерживать заболевание.

— Вирус оспы обезьян плохо передаётся от человека к человеку, для этого нужны близкие контакты, обмен телесными жидкостями, а заразиться, пройдя мимо больного человека, практически невозможно, — пояснила заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

Летальность составляет от 1 до 10%, но умирает человек не столько от болезни, сколько от осложнений – сепсиса, пневмонии. В России не выявили ни одного случая заболевания оспой. Кроме того, в нашей стране есть так называемая иммунная прослойка. Она появилась благодаря вакцинации от натуральной оспы. История вакцинации начиналась как раз с прививок против оспы. Делать прививки в настоящее время от вируса обезьян нет смысла, говорят эксперты Роспотребнадзора. Но если возникнет такая необходимость, у новосибирских учёных есть все инструменты, чтобы предотвратить, выявить и вылечить это заболевание.