Новосибирская компания Нео-Пак запустила новый комби-ламинатор

Благодаря запуску нового ламинатора новосибирская компания Нео-Пак сможет использовать технологию сольвентной ламинации и предложить своим партнёрам новые продукты, такие как полимерная рулонная упаковка и готовые пакеты.
В первую очередь речь идёт об упаковке для таких групп товаров как кетчуп и продукты, в составе которых есть уксусная кислота. Кроме того, сольвентный ламинатор может работать с технологией холодной сварки (cold seal), которая применяется для упаковки продуктов, которые важно оградить от воздействия высоких температур. Например, кондитерские изделия из шоколада или с его содержанием (шоколадные батончики, конфеты большого размера, вафли, печенье и рулеты в шоколаде, а также глазированные сырки).
Данная технология отличается от термосварки тем, что соединение краев упаковочного материала осуществляется путем давления и специального клеевого слоя, который наносится на пленку заранее, а не посредством его расплавления.
— Comexi может работать со всеми типами клеев и покрытий, обеспечивает широкий диапазон вариантов ламинирования, работает с материалами шириной до 1350 мм и со скоростью до 450 м/мин. Это максимально расширяет портфель гибких упаковочных продуктов компании, открывая новые для нас возможности, — отметил директор компании Александр Ладан.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Нео-Пак». Автор: Ирина Семенова
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