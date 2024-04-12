Новосибирская компания Нео-Пак запустила новый комби-ламинатор

Благодаря запуску нового ламинатора новосибирская компания Нео-Пак сможет использовать технологию сольвентной ламинации и предложить своим партнёрам новые продукты, такие как полимерная рулонная упаковка и готовые пакеты.

В первую очередь речь идёт об упаковке для таких групп товаров как кетчуп и продукты, в составе которых есть уксусная кислота. Кроме того, сольвентный ламинатор может работать с технологией холодной сварки (cold seal), которая применяется для упаковки продуктов, которые важно оградить от воздействия высоких температур. Например, кондитерские изделия из шоколада или с его содержанием (шоколадные батончики, конфеты большого размера, вафли, печенье и рулеты в шоколаде, а также глазированные сырки).

Данная технология отличается от термосварки тем, что соединение краев упаковочного материала осуществляется путем давления и специального клеевого слоя, который наносится на пленку заранее, а не посредством его расплавления.