Сбер рассказал о карьерных возможностях на форуме «Найти IT» в Новосибирске

«Найти IT» — ежегодный карьерный форум для студентов и всех желающих начать работу в сфере IT, где технологические компании представляют свои площадки, отвечают на вопросы соискателей и разыгрывают призы и корпоративный мерч.
На стенде Сбера были представлены интерактивная и образовательная программы. Участники знакомились с IT-вакансиями и курсами развития в компании, проходили интерактивные логические тесты, генерировали свои цифровые портреты в нейросети Kandinsky. Посетители мастер-классов заглянули внутрь профессии IT-специалиста в банке – эксперты помогали развивать необходимые soft skills и познакомили с принятыми в компании библиотекой курсов, продвинутыми практиками разработки и системой наставничества.
Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Наша компания находится в постоянном поиске профессионалов, готовых развиваться. Мы обновляем образовательные курсы и возможности стажировки, ответственно подходя к каждому соискателю. Наши двери открыты для всех, кто стремится стать IT-специалистом».
Денис Колодный, руководитель регионального офиса «СберТеха» в Новосибирске»:
«На подобных мероприятиях мы показываем, что занимаемся на самом деле очень интересными вещами, и те, кто устраивается к нам, могут научиться очень многому. Мы делаем это систематически уже несколько лет, и ситуация с кандидатами в начале пути и сегодня – кардинально отличается в лучшую сторону».
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка Сбера, автор: Михаил Артемов
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