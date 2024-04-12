Сбер рассказал о карьерных возможностях на форуме «Найти IT» в Новосибирске

«Найти IT» — ежегодный карьерный форум для студентов и всех желающих начать работу в сфере IT, где технологические компании представляют свои площадки, отвечают на вопросы соискателей и разыгрывают призы и корпоративный мерч.

На стенде Сбера были представлены интерактивная и образовательная программы. Участники знакомились с IT-вакансиями и курсами развития в компании, проходили интерактивные логические тесты, генерировали свои цифровые портреты в нейросети Kandinsky. Посетители мастер-классов заглянули внутрь профессии IT-специалиста в банке – эксперты помогали развивать необходимые soft skills и познакомили с принятыми в компании библиотекой курсов, продвинутыми практиками разработки и системой наставничества.

Елена Руднева, HR-директор Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Наша компания находится в постоянном поиске профессионалов, готовых развиваться. Мы обновляем образовательные курсы и возможности стажировки, ответственно подходя к каждому соискателю. Наши двери открыты для всех, кто стремится стать IT-специалистом».

Денис Колодный, руководитель регионального офиса «СберТеха» в Новосибирске»: