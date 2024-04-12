Суд оставил без изменения приговор экс-руководителю ЦОДД Трещеву в Новосибирске

Областной суд оставил без изменения приговор в отношении бывшего начальника ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» Вячеслава Трещева. Он проведет в колонии 8 лет и заплатит штраф в размере 7 750 000 рублей.

— Новосибирский областной суд оставил приговор районного суда без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Напомним, что оперативники ФСБ задержали Трещева в его доме при получении взятки в 1,2 миллиона рублей в декабре 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главу новосибирского ЦОДД приговорили к 8 годам колонии и штрафу 7,7 миллионов.