Новосибирская компания подала в арбитраж более 160 исковых заявлений к приставам

Новосибирская компания ООО «Марвис» подала в Арбитражный суд Новосибирской области 161 исковое заявление о признании незаконным решения (действия, бездействия) судебного пристава-исполнителя (ст.197, 329 АПК) отделения судебных приставов по Дзержинскому району ГУ ФССП по Новосибирской области. Ни одно из них пока не принято к производству.

Редакция направила в ГУ ФССП по Новосибирской области запрос.

Стоит отметить, что с 9 сентября 2024 года в России существенно повысились размеры госпошлин в суды общей юрисдикции. Теперь, чтобы заявление о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов власти либо должностных лиц, компания обязана отдать 50 тыс. рублей вместо 3 тысяч рублей. Аналогичный административный иск обходится юрлицу в 15 тыс. рублей вместо 2 тысяч рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Марвис» образовано в Новосибирске в 1916 году. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Единственным собственником и директором компании является Александр Юрьевич Бойко. Также он владеет и руководит омской компанией ООО «МастерТракЛогистик» (ООО «МТЛ»), основным направлением которой является деятельность грузового транспорта. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка ООО «Марвис» составила 260,1 млн рублей (в 2022 году — 18 млн рублей), чистая прибыль — 1,6 млн рублей (в 2022 году — 69 тысяч рублей). В активе компании один госконтракт в качестве поставщика c ГАУ ДО НСО «СШОР по лыжному спорту» на сумму 245 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске дольщики ЖК «Сибирячка» на Серафимовича банкротят застройщика. Пока истцами выступают 18 человек.