В Новосибирске дольщики ЖК «Сибирячка» на Серафимовича банкротят застройщика

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от дольщиков ООО «Строй плюс». Они добиваются признания несостоятельности застройщика. Информация об этом размещена в картотеке арбитража. Истцами выступают 19 человек.

Напомним, земельный участок на улице Серафимовича, площадью 5460 кв. м, был предоставлен ООО «Строй-Плюс» в 2013 году. В 2015-м застройщик получил разрешение на строительство 26- этажного дома в ЖК «Сибирячка». Сроки завершения его строительства в договорах долевого участия изначально были обозначены 1 кварталом 2018-го.

В декабре 2018 года по решению Ленинского суда было установлено, что из-за близости телевышки, дом не должен превышать в высоту 52 метров — 16 этажей. К этому времени часть квартир, находящихся выше критической отметки, уже были реализованы. У строительной компании возникли проблемы, дольщики несколько раз подавали заявления в арбитраж на ее банкротство. В 2019 году стройка остановилась.

В июне 2023 года застройщик внес коррективы в проектную документацию и предоставил их на согласование в мэрию. В компании заверяли, что проведены переговоры с потенциальным инвестором, составлена финансовая модель оздоровления компании. Дольщикам предложено согласовать перенос сроков завершения строительства многоквартирного жилого дома путем заключения дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве на IV квартал 2024 года. В сентябре 2023 года мэрия Новосибирска согласовала застройщику отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

в ноябре 2023 году компании ООО «Строй плюс» в очередной раз было продлено разрешение на строительство. Из документа следует, что ЖК будет состоять из двух блок-секций высотой в 19-21 этажей. Всего проект предусматривает 312 квартир (однокомнатные студии — 150 шт, однокомнатные квартиры — 89, двухкомнатные —37, трехкомнатные студии —18, трехкомнатные квартиры —18). Площадь подземной парковки — 2780 кв. метров, она рассчитана на 91 место. Разрешение действует до 3 февраля 2025 года.

В октябре 2024 года прокуратура Ленинского района сообщила о том, что по результатам проверки, в отношении руководителей компании-застройщика возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

— Полученные у дольщиков более 7 млн рублей были похищены, дом, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, так и не построили», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Стоит отметить, что пока дом на Серафимовича в реестр проблемных не включен. По данным Минстроя Новосибирской области, алгоритм выхода из кризисной ситуации уже разработал. Его смогут применить, если суд признает застройщика банкротом.

ООО «Строй-плюс» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 15 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Павел Зенькович (ему принадлежит 80% УК) и директор компании Владислав Гланц (владеет 20%). Согласно финансовым отчетам за 2022 год, выручка компании составила 1,2 млн рублей (в 2021 году — 2,9 млн рублей), чистый убыток — 2,4 млн рублей (в 2021 году чистый убыток составлял 102,9 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что за четыре года Новосибирская область практически в 20 раз сократила количество проблемных объектов. На сегодняшний день в регионе осталось три долгостроя. Два из них планируется ввести в этом году, а третий — в 2025 году.