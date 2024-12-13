Застройщику «Новомарусино» вынесли приговор по трем преступлениям

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении девелопера Вадима Варвянского. Он признан виновным в совершении трех из четырех предъявленных ему преступлений.

По факту злоупотребления полномочиями, повлекшем тяжелые последствия, застройщику назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года четыре месяца, с лишением права заниматься деятельностью, связанной со сферой строительства, сроком на два года. По решение суда это наказание было заменено на принудительные работ на срок три года четыре месяца, с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

По двум преступлениям, связанным со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности в отношении компаний ООО «Индексстрой» и ООО «АВМ строй», застройщик получил по 160 часов обязательных работ, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной со сферой строительства, сроком на два года. В итоге, по данным преступлениям Варвянский был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, в срок содержания Варвянского под стражей засчитано время, которое он находился под домашним арестом, а также период нахождения под запретом (из расчета два дня нахождения под запретом за один день содержания под стражей). Указанный период, а также период содержания под стражей по настоящему уголовному делу засчитаны девелоперу в срок принудительных работ из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ.

— В связи с фактическим отбытием Варвянского В.В. от наказания в виде принудительных работ освобожден, — говорится в материала суда.

Кроме того, Вадима Варвянского оправдали по обвинению в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в отношении ООО ПКФ «Агросервис», в связи с неустановлением события преступления. По данным эпизоду застройщик получил право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Вопрос с исками дольщиков к девелоперу будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. В Ленинском районном суде производство по гражданским искам прекращено. Однако, арест, наложенный на имущество Варвянского сохранен до разрешения судьбы гражданских исков.

Приговор в законную силу не вступил.

В областной прокуратуре заявили, что не согласны с принятым судом решением в отношении Варвянского в части мягкости назначенного наказания и решения по гражданским искам.

— Вопрос о внесении апелляционного представления на приговор суда будет решен в установленные сроки после вручения копии судебного решения прокурору, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в 2019 году строительная компания Вадима Варвянского ООО «Доступное жилье Новосибирск» была признана банкротом. Компания являлась застройщиком ЖК «Новомарусино», к возведению которого она приступила в 2013 году. Проект предусматривал строительство более 100 жилых домов на участке площадью 65 га. Но после неоднократной сдвижки сроков сдачи, недостроенными оказались шесть многоквартирных домов, а обманутыми дольщиками признаны более 750 человек. В проблемных домах было продано 726 квартир. Одним из дольщиков являлась мэрия, которая приобрела в проекте Варвянского 126 квартир за 234 млн руб. для расселения ветхих и аварийных домов.

В результате на землю, где планировалось возвести ЖК, было наложено обременение. Тогда в «Промсвязьбанке» сообщали, что кредитные средства под залог земли получало не само ООО «ДЖН», а аффилированное с ним ООО «Центр жилищного стального строительства». Кредит остался непогашенным, а ситуация с обременением не позволяла запустить процедуру межевания земельных участков с целью поэтапного принятия решений о достройке объектов.

В 2019 году «ДЖН» признали банкротом и ввели конкурсное производство. На тот момент общая задолженность застройщика перед кредиторами составляла 40 миллионов рублей. В 2020 году часть домов в Новомарусино достроили на средства публично-правовой компании «Фонд».

В 2021 году ООО «Доступное жилье Новосибирск выставил на торги дебиторскую задолженность четырех компаний. Согласно, данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, совокупная сумма долга составляла на тот момент более 520 млн. рублей. Тогда же Вадима Варвянского арестовали. Ему были представлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК, в картотеке суда фигурируют ст. 177 УК РФ (злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере) и 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Позднее бывшего застройщика перевели под домашний арест.

Ранее редакция сообщала о том, что для застройщика «Новомарусино» прокурор запросил 5 лет колонии.