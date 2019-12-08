Новосибирская компания после вмешательства прокурора погасила задолженность по страховым взносам

Прокуратура Первомайского района г. Новосибирска Новосибирской области по поступившей из налогового органа информации проверила в ООО «Новосибирскбурвод» исполнение законодательства об обязательном страховании, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в организации перед работниками образовалась задолженность по уплате страховых взносов, в т.ч. на обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование на общую сумму 4,5 млн рублей.

— С целью восстановления прав трудового коллектива прокурор района внес руководителю общества представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, по инициативе прокуратуры директор предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в виде штрафа.

В результате прокурорского вмешательства задолженность по уплате страховых взносов в настоящее время полностью погашена.

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