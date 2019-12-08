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Трубы новосибирской ТЭЦ-4 станут выше

  • 08/12/2019, 10:21
СГК прорабатывает технические решения для наращивания дымовых труб ТЭЦ-4 в полтора раза.

Трубы новосибирской ТЭЦ-4 станут вышеПланируется увеличить высоту четырех труб станции в полтора раза — с 60 до 98 метров. Приступить к реализации проекта Сибирская генерирующая компания (СГК) намерена в 2021–2022 годах. Проработка технических решений начата с трубы №3. По предварительной оценке, увеличение ее высоты обойдется в сумму порядка 100 млн рублей.

Северная часть Новосибирска активно застраивается, растет и потребление энергии, вырабатываемой ТЭЦ-4. Например, отпуск тепла по итогам этого года должен повыситься более чем на 6%, а в прошлом году прирост составил свыше 14%. Проект позволит при дальнейшем увеличении объемов производства станции не допустить роста концентрации загрязняющих веществ и даже снизить ее.

Исторически сложилось, что у ТЭЦ-4 самые невысокие трубы среди всех новосибирских станций — всего 60 метров. Для сравнения, на ТЭЦ-3 высота дымовой трубы составляет 120 метров, а трубы главного корпуса ТЭЦ-5 — 260 метров.

Станция заработала в 1952 году в составе Новосибирского завода химконцентратов и уже на начальном этапе была ограничена в высоте дымовых труб. В непосредственной близости находится аэродром Новосибирского авиационного производственного объединения им. Чкалова.

Задача наращивания труб стояла давно: вопрос обсуждали еще в начале 2000-х годов. Руководство СГК после начала работы энергохолдинга в Новосибирске приняло решение вернуться к этой задаче. Однако до сих пор не было разрешения Новосибирского авиационного завода на увеличение высоты труб.

— В этом году, наконец, нам согласовали наращивание труб ТЭЦ-4 до 98 метров. Это улучшит зону рассеивания. Подчеркну, проект не означает, что сегодня 60-метровые трубы несут какую-то экологическую угрозу новосибирцам. Они и сейчас отвечают всем требованиям, и в зоне рассеивания при нашей юго-западной розе ветров населенных пунктов нет, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Он добавил, что около десяти лет назад газоочистное оборудование ТЭЦ-4 было модернизировано современными золоулавливающими установками: это батарейные эмульгаторы второго поколения на котлоагрегатах №9 и 12 и электрофильтры на котлоагрегатах №10 и 11. Оборудование позволяет улавливать около 99% золы твердого топлива.

Фото: пресс-служба СГК

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