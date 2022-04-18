Новосибирская компания разрабатывает методику для измерения запахов

Новосибирская компания CityAir начала новый научно-исследовательский проект по выявлению, количественной оценке и определению радиуса распространения запахов. Ученые не только отрабатывают новую методику по определению индикаторов загрязнения, но и моделируют рассеивание этих веществ в атмосфере.

— В настоящее время на мировом рынке нет систем мониторинга, которые могли бы комплексно подходить к задачам управления распространением запахов. При этом есть различные научные открытые решения, которые могут быть полезны для создания подобных систем, также существуют попытки создать оборудование, — комментирует основатель CityAir Дмитрий Трубицын. — Для нас, как для научно-исследовательской компании, это вызов, интересная задача, за решение которой мы хотим взяться. Если в результате нам удастся разобраться в сути проблемы и сконструировать автоматическую систему мониторинга и создать модель прогнозирования траектории распространения запахов на основе имеющихся на данном этапе развития науки методов, это позволит сделать огромный шаг в сторону базирующегося на достоверных данных управления инфраструктурой и процессами.

По гипотезе разработчиков, новая методика позволит определить, как рассеиваются в атмосфере сопутствующие запаху вещества, и сформировать алгоритмы управления этими процессами.

Пилотным проектом для отработки методики компания выбрала Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирске, что определило набор исследуемых веществ — сероводород и аммиак — поскольку они наиболее характерны для животноводческих хозяйств.

— Первый этап исследования стартовал в ноябре 2021-го и продлится до мая 2022-го. На производственной площадке в Новосибирском районе развернута сеть из пяти станций мониторинга, оснащенных детекторами загрязняющих веществ, в том числе сероводорода и аммиака. Данные о концентрациях агрегируются на IT-платформе CityScreen, где с помощью математического моделирования строится алгоритм рассеивания загрязнителей и определяется, как далеко от источника и с какой интенсивностью запах может проявляться. Непрерывный многомесячный мониторинг отразит фактическую картину влияния предприятия на атмосферу как в границе, так и за пределами санитарной зоны, — пояснили в пресс-службе CityAir. — В «Кудряшовском» установлены станции с экспериментальным набором датчиков.

Итоги работы CityAir планирует подвести в мае, а саму методику исследования в дальнейшем применять на новых территориях, в том числе в черте города Новосибирска. В планы CityAir также входит изучение поведения других веществ — индикаторов запахов от различных источников. Например, путем измерения концентраций метана и диоксида углерода можно улавливать пахучие биогазы, которые образуются при ферментации отходов на площадках ТБО. Компания ведет переговоры с руководством промышленных предприятий и объектов ЖКХ в двух субъектах РФ, чтобы расширить свою экспериментальную базу.

Напомним, тема неприятных запахов является очень актуальной для большинства крупных городов, включая Новосибирск. В декабре прошлого года о результатах проведенных исследований по «ароматическому» загрязнению города сообщал Институт органической химии СО РАН. Ученые констатировали, что не смогли установить источники неприятных запахов. Однако поясняли, что соединения, которые они обнаружили, характерны для навозно-канализационных запахов. Об этом сообщал СМИ исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов. При этом Минприроды в ходе ранее проводимых проверок не находили превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ в воздухе, которые могут вызывать неприятные запахи.

Компания CityAir (входит в ГК «ТИОН») — разработчик и производитель оборудования и платформ для построения сетей мониторинга качества воздуха. В России компания оказывает услуги в соответствии с лицензией Росгидромета, станции мониторинга CityAir зарегистрированы в государственном реестре средств измерения. CityAir проводит исследования состояния атмосферного воздуха с 2018 года. На территории Новосибирска сегодня работает сеть из 13 станций мониторинга, которые определяют качество воздуха по шкале AQI на основании детекции шести загрязнителей: взвешенных частиц PM2,5 и PM10, оксида углерода, приземного озона, диоксида серы и диоксида азота.

Платформа CityScreen разработана для решения задач мониторинга качества воздуха в городах и на территориях промышленных предприятий.

Платформа AirVoice предоставляет жителям городов данные о качестве воздуха (индекс загрязнения в режиме реального времени, экологический профиль города и др.), ее назначение — сделать информацию доступной и понятной.