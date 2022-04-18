Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

Институт катализа СО РАН и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» подписали государственный контракт на строительство ЦКП «СКИФ». Цена контракта составляет 5,8 млрд рублей. Согласно подписанному документу, подрядчик принимает на себя обязательства по строительству ЦКП «СКИФ», в том числе по разработке рабочей документации.

— В настоящий контракт включено строительство части зданий ЦКП «СКИФ», которые необходимы для запуска инжекционного комплекса к концу 2023 года. В этом комплексе происходит формирование пучка электронов с нужными параметрами, — рассказал директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров. — Потом будет заключен следующий контракт, куда будут входить все оставшиеся работы по созданию инфраструктуры ЦКП «СКИФ» в соответствии с рабочей документацией, в том числе ввод всего объекта в эксплуатацию

К маю 2023 года должны быть завершены строительство и отделка корпуса стендов и испытаний. В этом здании ученые будут проводить тестирование оборудования ускорительного комплекса перед его монтажом в основные здания, уточняла пресс-служба ЦКП «СКИФ». Также к этому сроку в высокой степени готовности должно быть здание инжектора (возведены стены и перекрытия). Кроме того, АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» рассчитывает построить инженерные сети, три трансформаторные подстанции, а также завершить основные работы в корпусах инженерного обеспечения и электрохозяйства.

Параллельно будет вестись строительство и других объектов ЦКП «СКИФ»: разработка котлована здания накопителя, административного корпуса, столовой, также уплотнение их грунта, формирование фундаментов.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» Института катализа СО РАН — проект класса «большая наука» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики нового синхротрона позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — физике и геологии, химии и материаловедении, биологии и медицине, гуманитарных науках. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.