Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

Специалисты по информационной безопасности сообщили, что хакеры стали маскировать вирусы и другое вредоносное программное обеспечение в виде файлов с контентом стриминговых сервисов, приостановивших работу в России, пишут «Известия».

Хакеры начали распространять вирусы в виде файлов с контентом таких сервисов, как Netflix, на торрент-трекерах. При этом посещаемость последних в России в марте выросла с 50,7 до 67,1 миллиона человек, согласно данным компании Similarweb.

Увеличившийся интерес к торрент-трекерам аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил уходом контента из России после введения западных санкций.

— Люди ищут фильмы, сериалы, программное обеспечение там, где они есть, — подчеркнул он.

Загрузка файлов из непроверенных и неофициальных источников, в том числе с использованием протокола BitTorrent (предназначен для обмена файлами между пользователями), сопряжена с повышенными рисками заражения устройства вредоносными программами, напомнил операционный директор департамента Digital Risk Protection Group-IB Владимир Калугин.

— Гарантировать безопасность пиратского контента нельзя по целому ряду причин. Например, в него может быть встроен новый и неизученный вирус, релиз-группа (занимаются созданием раздач на трекерах) может решиться на встраивание вредоносного программного обеспечения в ущерб репутации перед планируемым распадом или если там поменялись люди и принципы их работы, — говорит эксперт.

Мошенники активно распространяют на таких ресурсах вредоносные файлы, например, под видом фильмов, сериалов или приложений, предупредил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.