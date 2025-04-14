Новосибирская компания «Сибметстрой» подала на самобанкротство

Новосибирская компания ООО «Сибметстрой» подала в Арбитражный суд Новосибирской области иск о самобанкротстве. Информация об этом появилась на сайте суда. Сумма исковых требований — более 262,8 млн рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, информация о намерениях ООО «Сибметстрой» обратиться в суд, чтобы признать себя банкротом появилась в марте 2025 года. Кредиторами компании являются АО «Альфа-Банк», ПАО Сбербанк, АО «Тбанк», ООО Сму «Эко-Строй».

ООО «Сибметстрой» образовано в июле 2022 года в Новосибирске. Уставной капитал — 30 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании являются Кирилл Грибанов (33,3%) и Сергей Шитиков (66,7%). Последний является директором организации. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составляла 70,9 млн рублей, чистый убыток — 17,1 млн рублей. На 26 марта найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская сеть «Аптека от склада 7» подала иск на самобанкротство. Долг компании составляет почти 2 млрд рублей.