«Новосибирскавтодор» взыскивает с бывшего гендиректора убытки компании

АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» подало иск о взыскании убытков к бывшему генеральному директору компании Анатолию Воробьеву. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. 11 апреля 2025 года исковое заявление принято к производству.

Отмечается, что к исковому заявлению приложено ходатайство истца о принятии обеспечительных мер в отношении ответчика.

— Наложить арест на денежные средства, а также на иное имущество Воробьева Анатолия Анатольевича, при недостаточности денежных средств, в пределах суммы исковых требований в размере 3 439 082,98 рублей, — говорится в определении суда.

Анатолий Воробьев возглавлял АО «Новосибирскавтодор» с 25 февраля 2022 года по 4 февраля 2025 года. Согласно годовой бухгалтерской отчётности компании, с января 2025 года он выбыл из состава совета директоров и не принимает участие в заседаниях.

Напомним, в 2024 году АО «Новосибирскавтодор» получило выручку по РСБУ в размере 26,46 млрд рублей. Это на 7,2 млрд рублей (37,6%) больше, чем годом ранее. Чистый убыток компании составил 867,55 млн рублей против 863,68 млн рублей чистой прибыли в 2023 году. В первом квартале 2025 года совет директоров компании принял решение о ликвидации филиала «Дорожное строительное управление» и нескольких дочерних структур.

«Новосибирскавтодор» является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. В 2024 году компания выполняла дорожные работы в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской, Курганской областях, Алтайском крае, республиках Алтай и Татарстан. На территории Новосибирской области компания занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево, в настоящее время осуществляет капремонт участка «Чуйского тракта». Кроме того, компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

Ранее редакция сообщала, что «Новосибирскавтодор» подал иск к «Таскшеринг Рус» о взыскании 31,96 миллиона рублей.