В ходе голосования в НСО выбрали 63 объекта для благоустройства за 4 года

В рамках оперативного совещания правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников обсудил вопросы организации голосования по определению общественных пространств, подлежащих благоустройству. С основным докладом выступил Степан Рахманов, заместитель министра ЖКХ и энергетики региона.

Травников отметил, что процедура голосования стала важным дополнением к масштабным работам по улучшению территорий населённых пунктов. Он призвал жителей принять участие в ежегодных субботниках, подчеркнув, что в связи с ранней весной их можно организовать заранее и не в течение одной недели. Губернатор указал на значительный прогресс в создании и благоустройстве общественных пространств, таких как скверы и парки, а также придомовых территорий. Главный субботник в Новосибирске запланирован на 19 апреля.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства, проводимое в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», состоится уже в пятый раз с 2021 года. Организаторами выступают Минстрой России и администрация Президента.

За прошедшие годы благодаря голосованию было отобрано 63 объекта, получивших финансирование в размере более 500 млн рублей. В прошлом году в голосовании участвовали 308 тысяч жителей Новосибирской области. Голосование пройдёт на платформах zagorodsreda.gosuslugi.ru и «Госуслуги Решаем вместе». Волонтёры, зарегистрированные на платформе ДОБРО.РФ, будут оказывать помощь гражданам в общественных местах и образовательных учреждениях. В 2025 году на голосование будут представлены 50 объектов в 24 городах и районных центрах Новосибирской области. В Новосибирске, как и в прошлом году, каждый район представит свои объекты, что создаст конкуренцию между ними.