Новосибирская компания «СМАК» разместит второй выпуск облигаций

ООО «СМАК» готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей и сроком обращения 4 года. Об этом сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал», который выступит организатором и андеррайтером выпуска, ООО «ЮЛКМ» — представителем владельцев облигаций.

Размещение выпуска намечено на сентябрь.

Судя по презентации эмитента, в настоящее время компания занимает 0,5% российского рынка красной икры.

—Рынок характеризуется высокой волатильностью и сложным прогнозированием ввиду значимости природных факторов, влияющих на путину, — уточняется в презентации. — Объем рынка лососевой икры в России в 2022 году составил около 10 тыс. тонн, что соответствует потреблению 70–90 грамм на человека в год.

По итогам первого полугодия 2023 года выручка компании составила 146 млн рублей, годом ранее — 164,6 млн рублей, чистая прибыль 3,08 млн (4,3 млн).

— Снижение выручки объясняется перераспределением производства продукции: сократился объем производства красной икры из-за существенного роста себестоимости сырья при одновременном увеличении объемов изготовления рыбных консервов и икры тресковых рыб. При этом компании удалось оптимизировать затраты, что положительно сказалось на валовой прибыли, которая в отчетном периоде была зафиксирована на уровне 33,7 млн руб. (рост составил 24,0% к АППГ), — поясняли в компании.

Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры за счет следующих решений:

Снижение цены закупа за счет увеличения оборотного капитала — при своевременном закупе сырья в большем объеме у крупных поставщиков снизится его цена;

Увеличение объема отгрузок в федеральные торговые сети по действующим контрактам;

Переориентация на финансово более привлекательных клиентов: перераспределение продаж на более маржинальные сети, наращивание прибыли на 10-20%;

Расширение географии продаж.

Напомним, первый выпуск эмитент разместил в декабре 2020 года на 50 млн рублей. Срок обращения бумаг также 4 года

ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб. Осуществляет деятельность на собственной площадке. Максимальный объем производства составляет 32 000 банок в смену. Продукция поставляется ритейлерам и дистрибьютерам во многие города страны, а также в магазины Казахстана и Киргизии, среди постоянных клиентов: «Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», Metro, «Ашан», «Лента», «Магнит».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская компания сократила производство красной икры, но увеличила производство консервов.