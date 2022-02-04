Новосибирская компания создает кластер на юге России

Одним из ключевых событий 2021 года для аграрной отрасли России стали регуляторные изменения: теперь государство рассматривает компанию не только как поставщика сырья, но и как поставщика продуктов его переработки.

— Из-за ввода пошлин сырье стало стоить для иностранных партнёров АО «Новосибирскхлебопродукт» — турецкой стороны — дороже. Поэтому сейчас в компании просчитывают экономику поставок в Турцию готовой продукции. Здесь груз будет заново скомпонован и отправлен непосредственным заказчикам в Северную Африку, Иран, Ирак, Сирию, — сообщили в финансовом консультанте «Новосибирскхлебопродукта» ООО «Юнисервис Капитал».

Пошлина покрывает процесс переработки зерна в муку и транспортные издержки по ее доставке. Теперь не только сырье, но и российские продукты переработки стали конкурентноспособными с точки зрения стоимости и начали пользоваться спросом как на рынках Черного моря, так и в странах Юго-Восточной Азии.

Уже запланированы пробные поставки в Турцию для дальнейшей отправки в Сомали комбинированными грузами. Следующий шаг — поставки пробных партий муки в страны Юго-Восточной Азии. Первая небольшая контейнерная поставка готовится на Филиппины.

Также компания будет наращивать объемы поставки пшеничных гранулированных отрубей для производства комбикормов на территории Турции, которые были введены в ассортимент в прошлом году.

Учитывая высокие перспективы азиатских и африканских рынков, в компании будет сформирован отдельный специализированный кластер по управлению данными проектами.

— В этом году мы открываем дирекцию «Юг», которая будет гармонизировать нашу логистику через порты, управление фрахтом, качеством, ритмичностью погрузки-разгрузки. Ситуация совершенно созрела, потому что объем экспортной перевалки у нас вместе с протеиновыми грузами в Ейске и в Азове составляет уже 200 тыс. тонн., — поясняет Сергей Соколов, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт»:

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.