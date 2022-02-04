В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Налоговые органы широко используют такой механизм, как принятие обеспечительных мер (в соответствии с п. 10 ст. 101 Налогового кодекса РФ) для обеспечения поступления в бюджет доначисленных в ходе проверок сумм.

— Обеспечительные меры принимаются в первую очередь в отношении имущества налогоплательщика (недвижимого и движимого). Если имущество отсутствует, или его стоимости недостаточно для погашения задолженности, налоговый орган вправе принять обеспечительные меры в виде приостановлений операций по расчетным счетам налогоплательщика в банках, — поясняет начальник отдела урегулирования задолженности регионального Управления ФНС России Наталья Шелехова. —Эти меры позволяют предотвратить отчуждение налогоплательщиком имущества, в том числе денежных средств. А также в случае необходимости обеспечить их принудительное взыскание.

В целом за последние три года налоговыми органами Новосибирской области (2019, 2020, 2021) приняты обеспечительные меры по 167 решениям на общую сумму 4,5 млрд руб. При этом запрет на отчуждение имущества применен на сумму в 1,9 млрд руб. Кроме того, в 85 случаях в связи с недостаточностью имущества у налогоплательщика (отсутствием информации о таком имуществе) была применена более радикальная обеспечительная мера — приостановление операций по расчетным счетам налогоплательщиков на общую сумму 2,7 млрд рублей.

— Решение о применении обеспечительных мер может быть вынесено сразу после вынесения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, то есть еще до вступления в законную силу решения по проверке, — уточняет Наталья Шелехова. — Избежать таких последствий или свести их к минимуму можно, своевременно предоставив (в ходе проверки или рассмотрения ее материалов) наиболее полную информацию о принадлежащем налогоплательщику имуществе. При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 2.1 ст. 73 НК РФ в случае неуплаты задолженности до вступления в силу решения по проверке, имущество, на которое приняты обеспечительные меры, признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона. Следовательно, права распоряжения и пользования данным имуществом могут быть ограничены, а впоследствии оно может быть реализовано для погашения обязательств перед бюджетом.

Сведения о наличии обременений на имущество налогоплательщика можно получить на сайте ФНС России в разделе «Реестр обеспечительных мер».