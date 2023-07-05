Новосибирская компания стала новым резидентом кластера информационных технологий Сколково

Новосибирская компания «Динамика» стала новым резидентом кластера информационных технологий Сколково. Об этом сообщает пресс-служа компании. «Динамика» разработала инновационную IT-экосистему для цифровой трансформации клиентского пути в банке.

— Это значимый шаг для нас, который позволит усилить нашу позицию в области инноваций и ускорить развитие технологических решений. Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с другими резидентами и вклада в экосистему Сколково, — сообщил Олег Бессонов, генеральный директор компании Динамика.

По его словам, присоединение к резидентам кластера информационных технологий Сколково также позволит вывести клиентов компании на новый уровень цифровизации бизнеса и поможет повысить прибыль, благодаря внедрению новых технологий.

По данным Seldon.Basis, ООО «Динамика» было учреждено 2014 году. Основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения. Владельцем и директором компании является Олег Бессонов. Выручка компании в 2022 году составила 203,4 млн руб (+47% к 2021 году), чистая прибыль — 45,43 млн рублей (+11% от 2021 года).

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