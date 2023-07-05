Клинике «1+1» дана отсрочка по освобождению помещения, которое занимает частное медицинское учреждение. Об этом Infopro54 рассказала помощник руководителя клиники Светлана Дроздова.

— Новосибирский арбитражный суд удовлетворил ходатайство и приостановил все действия до 30 октября 2023 года, — подчеркнула Светлана Дроздова.

Также она отметила, что ущерб нанесенный клинике за последние дни, еще предстоит подсчитать. Комментируя ситуация с пациентами Дроздова пояснила, что некоторые перезаписались на другие дни, остальных удалось отправить в другие клиники. В общей сложности пострадали порядка 600 пациентов.

Напомним, ранее сообщалось, что судебные приставы обязывали пациентов частной клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») в Новосибирске покинуть стационар. Людей выносили из медучреждения на носилках на улицу.

ГУФССП России по Новосибирской области на своей странице в ВКонтакте сообщало, что в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу ул. Восход, 28, сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу проводили исполнительные действия.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы опечатали одну из крупных клиник в Новосибирске.