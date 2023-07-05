Победные одеяла и квадроциклы в зону СВО отправили бизнесмены Новосибирской области

Предприниматели региона выполнили просьбу командира одной из воинских частей и направили в зону специальной военной операции гуманитарный груз. В него вошли три квадроцикла с прицепами, а также 150 антитепловизионных накидок. Груз отправлен бортом военно-транспортной авиации в зону СВО.

– Также отправляем нашу разработку – антитепловизионное одеяло «Победа», которое разработали наши предприниматели. Уже завтра этот груз будет на месте. И наши новосибирцы увидят и будут пользоваться, – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Он добавил, что правительством региона проводится постоянный мониторинг потребностей воинских частей.

Ранее редакция рассказывала, что дополнительные меры социальной защиты военнослужащих и членов их семей обсудили в Заксобрании Новосибирской области. Проект закона предусматривает введение дополнительных категорий граждан, которые будут иметь право на выплаты. Это участники специальной военной операции, ставшие инвалидами боевых действий, и члены семей погибших участников специальной военной операции.