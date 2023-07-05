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Победные одеяла и квадроциклы в зону СВО отправили бизнесмены Новосибирской области

  • 05/07/2023, 18:00
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Победные одеяла и квадроциклы в зону СВО отправили бизнесмены Новосибирской области
Гуманитарный груз новосибирские бойцы получат уже завтра.

Предприниматели региона выполнили просьбу командира одной из воинских частей и направили в зону специальной военной операции гуманитарный груз. В него вошли три квадроцикла с прицепами, а также 150 антитепловизионных накидок. Груз отправлен бортом военно-транспортной авиации в зону СВО.

– Также отправляем нашу разработку – антитепловизионное одеяло «Победа», которое разработали наши предприниматели. Уже завтра этот груз будет на месте. И наши новосибирцы увидят и будут пользоваться, – рассказал заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин.

Он добавил, что правительством региона проводится постоянный мониторинг потребностей воинских частей.

Ранее редакция рассказывала, что дополнительные меры социальной защиты военнослужащих и членов их семей обсудили в Заксобрании Новосибирской области. Проект закона предусматривает введение дополнительных категорий граждан, которые будут иметь право на выплаты. Это участники специальной военной операции, ставшие инвалидами боевых действий, и члены семей погибших участников специальной военной операции.

Фото пресс-службы Госдумы РФ

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО поддержка участников спецоперации Максим Останин антитепловизионное одеяло


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