Новосибирская компания выиграла грант на проведение конкурса «АгроНТРИ-2023»

Фонд содействия инновациям подведел итоги конкурса «Организация и проведение региональных и финальных этапов Всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2023», по результатам которого новосибирское малое инновационное предприятие ООО «Биозащитники» получило грант на 3,5 млн рублей. Всего на конкурс поступило 19 заявок из 8 субъектов Российской Федерации на общую сумму 75 млн рублей.

По словам заведующей лабораторией НГАУ, руководителя малого инновационного предприятия «Биозащитники» Александры Зенковой, компания уже третий год выигрывает грант на организацию региональных и финальных этапов по направлению «Агробио» на 22 площадках аграрных вузов.

— Мы подготавливаем методическую базу (дневники, определители и др), разрабатываем обучающие материалы для участников конкурса, контролируем, чтобы вузы, которые являются площадками проведения регионального и финального этапов, правильно использовали методички, — уточнила Александра Зенкова.

Конкурс «АгроНТРИ-2023» (Наука, Технологии, Развитие, Инновации) — всероссийский конкурс учащихся 5-11 классов сельских школ. Его целью является вовлечение обучающихся школ, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы (НТИ), через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.

В этом году конкурс проводится в девяти номинациях: АгроКоптеры (применение распределенных систем беспилотных летательных аппаратов, а также систем автоматического управления), АгроРоботы (применение электронных автоматизированных систем управления сельскохозяйственной техникой на полигоне), АгроКосмос (использование космических снимков и веб-ГИС технологий в цифровизации сельского хозяйства), АгроМетео (прогнозирование и создание архива погоды сетью цифровых метеостанций), АгроБио (методы биологической защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур), ДоброПчёл (использование технологий «интернет вещей» и ГИС-систем в пчеловодстве на платформе 1С), АгроВет (применение передовых технологий в современной ветеринарной медицине и животноводстве), АгроРоверы (использование роботизированных систем в реальных условиях, применение современных языков программирования в сельском хозяйстве), а также «АгроСмарт» (дистанционное применение технологии «интернет вещей» для управления системами выращивания).

Конкурс проводится в несколько этапов: заочное тестирование, региональный и финальный этапы. Согласно сайту, на 30 марта 2023 года участие в конкурсе подано 24 789 заявок, в том числе на площадке Новосибирского ГАУ — 2236 заявки (четвертое место среди всех площадок).

— С каждым годом количество участников конкурса растет. Все девять номинаций аграрные, поэтому ребятишки знакомятся с сельским хозяйством, видят, что эта отрасль сегодня очень перспективная, поскольку это новые передовые технологии, — отмечает Александра Зенкова.

Конкурс входит в перечень конкурсных мероприятий, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации, что дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

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