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Губернатор Новосибирской области встретился с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ»

  • 01/04/2023, 12:00
Губернатор Новосибирской области встретился с предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ»
Встреча состоялась на площадке центра «Мой бизнес».

Встреча губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова с предпринимателями Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» состоялась 30 марта в большом зале центра «Мой бизнес» Новосибирской области.

Встреча и ее формат были предложены региональным отделением.

Ключевой темой обсуждения стала: «Вклад предпринимателей Новосибирской области в социально-экономическое развитие региона».

По словам организаторов, задачей было  познакомить главу региона с предпринимателями-созидателями Новосибирской области, которые производят продукцию, известную во многих регионах нашей страны, реализуют социальные проекты, направленные на поддержку и помощь наших сограждан (детям, людям с ОВЗ, пожилым, семьям военнослужащих, переселенцев и др.), являются патриотами нашего Новосибирской области.

Такой формат был нацелен на формирование и укрепление партнерской связи между властью и субъектами малого и среднего предпринимательства региона.

Мероприятие началось с выставки товаров производителей Новосибирской области – это легкая промышленность, инновационные разработки, товары для людей с ОВЗ, беспилотные устройства.*

Предприниматели региона показали, что малые предприятия Новосибирской области обладают большим потенциалом и производят огромный спектр продовольственных и не продовольственных товаров.

Круглый стол начался с приветственного слова председателя Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Дмитриевича Салова:

«Спасибо, что согласились на встречу в таком необычном формате… Сегодня нам важно не только рассказать о себе, но и услышать вашу оценку нашего взаимодействия и обсудить направления дальнейшего сотрудничества».

Андрей Александрович Травников в приветственном обращении к участникам круглого стола поздравил всех членов Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» с прошедшим 20-летним Юбилеем организации.

Губернатор Новосибирской области отметил экспертную и благотворительную деятельность «ОПОРЫ РОССИИ»: «Предпринимателей ОПОРЫ РОССИИ отличает то, что Вы ищите решения, оперативно помогаете со сбором средств, экспертно и деятельно участвуете в совместной работе».

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в СФО Сергей Львович Соколов рассказал участникам встречи о задачах организации по выстраиванию диалога власти и бизнеса в субъектах РФ, напомнил о совместных победах в поддержке малых предпринимателей за прошедший год.

Социальные, благотворительные проекты новосибирских предпринимателей презентовала губернатору руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» в Новосибирской области Елена Анатольевна Рожанская.

«Эту деятельность нужно популяризировать, чтобы предприниматель ассоциировался не с «малиновым пиджаком», а с человеком, который несёт ответственность не только за свой бизнес, но и за развитие региона в целом», — подчеркнул Губернатор Новосибирской области, оценивая работу местных бизнесменов.

Исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Александровна Кошелева рассказала о достижениях новосибирских производителей: по их инициативе на федеральном уровне в качестве меры поддержки разработана «промышленная ипотека», реализуется производственный проект «Развитие» по кооперации крупного и малого производственных бизнесов. В рамках «ОПОРЫ РОССИИ», производители выходят на контакт с региональными и федеральными торговыми сетями.

Однако, по мнению предпринимателей, поддержка местных товаропроизводителей кратко отобразилась бы на их вкладе в экономику региона. В качестве предложений для производственных предприятий НСО Наталией Кошелевой были предложены: организация ярмарки «Новосибирь» в рамках празднования Дня российского предпринимательства; поддержка предприятий легкой промышленности – создание постоянного маркета на площадках крупных торговых центров; широкое информирование  бизнеса о дефицитных позициях в регионе в части импортозамещения; создание рекламной и информационной кампании по продвижению товаров местных производителей на рекламных конструкциях и в сети Интернет; создание региональной вкладки на площадках электронной торговли (маркетплейсах); сохранение нестационарных торговых объектов – предоставление преимущественных условий под рамещение НТО для производителей, прессы.

БОльшая часть предложений получила поддержку Губернатора и направлена к совместной проработке с профильными ведомствами.

Отдельно было озвучено предложения по снижению ставок по Упрощенной системе налогообложения для производственных предприятий обрабатывающей промышленности региона из числа МСП в качестве одной из ключевых актуальных и действенных мер поддержки, по мнению предпринимателей.

По словам представителей «ОПОРЫ РОССИИ», работа в этом направлении совместно с Правительством Новосибирской области будет продолжена.

В круглом столе приняло участие руководство «ОПОРЫ РОССИИ», члены Совета отделения, члены комитетов по ценностно-ориентированному предпринимательству и по промышленности, а также члены Правительства Новосибирской области:

Сёмка Сергей Николаевич, Заместитель Губернатора Новосибирской области

Голубенко Виталий Юрьевич, Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области

Гончаров Андрей Александрович, Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области

Мамулат Николай Егорович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области

Решетников Лев Николаевич, Министр экономического развития Новосибирской области

Шибаева Светлана Семеновна, и.о. министра, заместитель министра — начальник Управления по связям с общественностью и патриотическому воспитанию министерства региональной политики Новосибирской области

Останин Максим Константинович, Заместитель министра — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Новосибирской области

Амосова Анна Николаевна, Заместитель начальника Управления промышленности и предпринимательства Минпромторга Новосибирской области

Космынин Михаил Викторович, Директор АНО «ЦСРП НСО» (Руководитель центра «Мой бизнес»)

*Свою продукцию, в рамках выставки, представили:

  • ООО «МилкЧайлд» (натуральные молочные полуфабрикаты)
  • ИП Кузнецова Вера Владимировна (женская одежда VEA LA VIE)
  • ООО НПК «ХимСинтез» (профессиональные моющие средства)
  • ООО ПК «Палома» (детские нарядные платья)
  • ООО ПКФ «ИНАВТОМАТИКА» (комплексная автоматизация процессов и производств)
  • ООО «ПЕРЧАТКИ С ПОДОГРЕВОМ» (инновационные перчатки с подогревом)
  • ООО «Технологии полезного питания» (инновационное оборудование и питание)
  • ООО «Стрекоза» (инновационное геофизическое оборудование на базе БПЛА для исследования почвы и грунта)
  • ООО «Пчелобайт» (инновационные разработки в сфере производства меда)
  • OOO ЗТК «Тифлотехника» (производство оборудования для маломобильных граждан и инвалидов)

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России власть бизнес Андрей Травников


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