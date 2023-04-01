Роскачество проверит аналоги Coca-Cola и Pepsi, которые продаются в стране

Роскачество проверит отечественные аналоги продукции ушедших из РФ брендов Coca-Cola и Pepsi. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на главу организации Максима Протасова. Проверке подлежит как продукция, которая производится в России, так и та, которая поставляется в РФ из стран ЕАЭС.

— Более 60% потребителей заявили в этом году, что уже пробовали «Колу» под новыми торговыми марками, 54% перешли на отечественные аналоги. Однако 28% покупателей жалуются на наличие в напитке химического привкуса, 25% — на слишком сладкий вкус, — отметил Протасов.

Основной фокус исследования, по словам Максима Протасова, это оценка вкусовых характеристик.

— Нам важно понять, насколько российский продукт соответствует иностранному аналогу. Мы сравним его в том числе и с напитками, произведенными в Казахстане, Иране и других странах, — подчеркнул Протасов.

Также Роскачество планирует исследовать на фальсификат сыр, используемый в пиццах.

— Это внеплановое исследование, решение о проведении, которого мы приняли, увидев такую проблему в роллах. Сейчас проводится анализ рынка, собирается обратная связь от потребителей через наши соцсети и мобильное приложение для составления бренд-листа. Предполагается, что в закупку войдут и готовые изделия из торговых сетей, — рассказал Протасов.

Стоит отметить, что в Сибири напитки, заменившие ушедшие с российского рынка Coca-Cola и Pepsi, производят три крупных предприятия:

ООО «Карачинский источник» находящееся в Новосибирской области производит колу под маркой «Экстра-кола».

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» базирующееся в Алтайском крае делает аналог колы под маркой Cola Bochkari, а также фанты (Orange Bochkari) и спрайта (CitrusHit Bochkari).

ООО «ЯССЕЙ» находящееся в Красноярском крае производит аналог колы — Yassey cola, а также фанты (Yassey orange) и спрайта (Yassey lemon).

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