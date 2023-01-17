Препараты для лечения животных начнут производить в Новосибирске

В текущем году на базе Новосибирского аграрного университета появился новая лаборатория — прикладной биотехнологии и фармакологии, где будут разрабатываться и производиться препараты-пробиотики для лечения домашних животных и птицы. Соответствующее финансирование на сумму более 10 млн руб. — со стороны университета, регионального правительства и частного инвестора на приобретение и запуск оборудования — вопрос практически решённый.

— Мы не будем останавливаться только на пробиотиках, будем заниматься рецептурой, разработкой, производством и других препаратов, повышающих иммунитет и влияющих на многие факторы в организме животных, — рассказывает доцент кафедра фармакологии и общей патологии НГАУ Яна Новик. — Будем заниматься подбором дозировок. Мы персонифицировано, индивидуально подходим к этому — не просто препарат для всех животных всех видов и возрастов, а персонализация для конкретного вида, возраста, пола. Плюс, наша основная задача — профилактика, поэтому мы подбираем дозировку для профилактики, для коррекции.

Как сообщает доцент, подобные работы в последнее время актуализировались на федеральном уровне в связи с ограничениями использования антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных и птиц. Уже изданы соответствующие постановления не только в части ограничения антибиотиков, но и в части актуализации перечня препаратов для соответствующих целей с рекомендациями, какими препаратами линейку следует дополнить, а какие следует из неё убрать.

— Ведётся контроль содержания антибиотиков в продукции животноводства, — рассказывает Яна Новик. — Наши исследования направлены на контроль и недопущение применения антибиотиков. Применение пробиотиков повышает иммунитет животных и птиц, и некоторые инфекционные заболевания становятся не так распространены. Также ведётся контроль по микрофлоре животных определённых хозяйств и птицефабрик. В соответствии с этим, препараты будут назначаться и подбираться. В последнее время патогенные организмы уже не реагируют на применение антибиотиков.

Ранее редакция сообщала о планах по увеличению лабораторий, контролирующих качество продуктов питания.