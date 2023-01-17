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Препараты для лечения животных начнут производить в Новосибирске

  • 17/01/2023, 10:35
Автор:
препараты для лечения животных
Они станут заменой антибиотиков использование которых в сельском хозяйстве ограничивается.

В текущем году на базе Новосибирского аграрного университета появился новая лаборатория прикладной биотехнологии и фармакологии, где будут разрабатываться и производиться препараты-пробиотики для лечения домашних животных и птицы. Соответствующее финансирование на сумму более 10 млн руб. со стороны университета, регионального правительства и частного инвестора на приобретение и запуск оборудования вопрос практически решённый.

Мы не будем останавливаться только на пробиотиках, будем заниматься рецептурой, разработкой, производством и других препаратов, повышающих иммунитет и влияющих на многие факторы в организме животных, рассказывает доцент кафедра фармакологии и общей патологии НГАУ Яна Новик. Будем заниматься подбором дозировок. Мы персонифицировано, индивидуально подходим к этому не просто препарат для всех животных всех видов и возрастов, а персонализация для конкретного вида, возраста, пола. Плюс, наша основная задача профилактика, поэтому мы подбираем дозировку для профилактики, для коррекции.

Как сообщает доцент, подобные работы в последнее время актуализировались на федеральном уровне в связи с ограничениями использования антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных и птиц. Уже изданы соответствующие постановления не только в части ограничения антибиотиков, но и в части актуализации перечня препаратов для соответствующих целей с рекомендациями, какими препаратами линейку следует дополнить, а какие следует из неё убрать.

Ведётся контроль содержания антибиотиков в продукции животноводства, рассказывает Яна Новик. Наши исследования направлены на контроль и недопущение применения антибиотиков. Применение пробиотиков повышает иммунитет животных и птиц, и некоторые инфекционные заболевания становятся не так распространены. Также ведётся контроль по микрофлоре животных определённых хозяйств и птицефабрик. В соответствии с этим, препараты будут назначаться и подбираться. В последнее время патогенные организмы уже не реагируют на применение антибиотиков.

 

Ранее редакция сообщала о планах по увеличению лабораторий, контролирующих качество продуктов питания.

Фото редакции

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Рубрики : Агропром Технологии Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : пробиотики для животных препараты для лечения животных повышение иммунитета животных


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